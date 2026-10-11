Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm các mô hình nông nghiệp tiêu biểu tại Sơn La

Tại cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La ở xã Chiềng Mung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn công tác đã nghe báo cáo về vùng nguyên liệu, hoạt động liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Chia sẻ về hành trình đưa cà phê Arabica Sơn La vươn ra thế giới, đại diện Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La Vũ Việt Thắng cho biết, cà phê Sơn La hiện có khả năng cạnh tranh với sản phẩm từ những quốc gia sản xuất cà phê nổi tiếng như Colombia và Brazil. Khách hàng quốc tế khi đến Sơn La không chỉ đánh giá sản phẩm mà còn trực tiếp khảo sát vùng trồng, phương pháp canh tác và môi trường sản xuất. Lợi thế cạnh tranh của ngành cà phê hiện nay không chỉ nằm ở sản lượng lớn hay giá bán thấp mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo ra những sản phẩm khác biệt, có nguồn gốc rõ ràng và gắn với văn hóa, bản sắc địa phương. Đây cũng là cơ sở để cà phê Sơn La nâng cao giá trị, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Phúc Sinh Sơn La chú trọng xây dựng chuỗi liên kết với người nông dân ngay từ vùng nguyên liệu. Theo đại diện doanh nghiệp, lợi thế của công ty là nhà máy được đặt giữa vùng nguyên liệu cà phê rộng lớn. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng đầu vào, doanh nghiệp phải kiên trì hướng dẫn người dân từ tài liệu kỹ thuật đến thực hành canh tác trực tiếp trên đồng ruộng.

Trong quá trình phát triển vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đã từng bước triển khai các chứng nhận sản xuất bền vững, từ UTZ, sau này sáp nhập vào Rainforest Alliance (RA), đến 4C. Nhờ tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm, việc tiếp cận các tiêu chí ESG về môi trường, xã hội và quản trị không gặp quá nhiều trở ngại. Về cơ bản, các tiêu chí đều hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Dù có nhiều tiềm năng, việc phát triển cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế vẫn đặt ra không ít thách thức. Đại diện Phúc Sinh Sơn La cho biết, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, công nghệ bảo vệ môi trường, xử lý nước thải và tận dụng phụ phẩm đòi hỏi nguồn vốn lớn. Địa hình đồi núi dốc, tình trạng thiếu nước tại một số khu vực gây nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất.

Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường và truy xuất nguồn gốc, trong đó có Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đặt ra áp lực đối với doanh nghiệp và người trồng cà phê. Các thị trường xuất khẩu lớn đòi hỏi dữ liệu minh bạch về vùng trồng, bảo đảm sản phẩm không liên quan đến phá rừng, trong khi đó, việc số hóa dữ liệu và quản lý các diện tích canh tác nhỏ lẻ tại Sơn La vẫn còn nhiều vướng mắc.

Một thách thức khác là nhận diện thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo đại diện doanh nghiệp, cà phê Việt Nam vẫn thường được biết đến qua hoạt động cung cấp nguyên liệu, chế biến thô và gia công, trong khi thương hiệu gắn với vùng trồng chưa thực sự nổi bật. Vì vậy, xây dựng thương hiệu vùng không thể chỉ dựa vào nỗ lực riêng của doanh nghiệp mà cần sự phối hợp lâu dài, bền bỉ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng quà cho Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng yêu cầu nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam, trong đó có cà phê, thông qua phát triển các cơ chế thị trường và công cụ giao dịch hàng hóa phù hợp. Dù Việt Nam có những mặt hàng nông sản giữ vị trí hàng đầu trên thị trường thế giới nhưng việc chủ động tham gia các hoạt động giao dịch và hình thành cơ chế định giá đối với sản phẩm vẫn là vấn đề cần quan tâm. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi sản phẩm có quy mô và năng lực cạnh tranh lớn nhưng doanh nghiệp chưa chủ động được các khâu quan trọng của thị trường, giá trị và lợi ích thu được vẫn có thể bị hạn chế. Do đó, cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hoạt động giao dịch hàng hóa, nâng cao khả năng quản trị rủi ro và phát huy lợi thế của nông sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Công Thương vừa ban hành chiến lược phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là một trong những cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, hướng tới xây dựng thị trường minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trước biến động giá cả và nâng cao giá trị hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

+ Cũng trong sáng 11/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn công tác đã thăm Hợp tác xã nông nghiệp Bon Bon Farm tại bản Vật Hồng, phường Mộc Châu. Đây là mô hình tiêu biểu kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và phát triển du lịch sinh thái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn tại Hợp tác xã nông nghiệp Bon Bon Farm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn tại Hợp tác xã nông nghiệp Bon Bon Farm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng quà đại diện Hợp tác xã nông nghiệp Bon Bon Farm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm không gian văn hóa và trải nghiệm bản Vặt Hồng, Mộc Châu, Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và bà con người dân bản Vặt Hồng, Mộc Châu, Sơn La

Chuyến thăm nhằm tìm hiểu thực tiễn tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế địa phương, đồng thời kết hợp các hoạt động sản xuất với dịch vụ để nâng cao giá trị kinh tế. Việc phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kinh tế tuần hoàn có ý nghĩa thiết thực đối với những địa phương có lợi thế về đất đai, khí hậu và cảnh quan như Sơn La.