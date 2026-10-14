'Đã cái nư' là 'cái nư' gì?

"Ăn cho đã cái nư" là một cách nói phổ biến ở miền Nam. Ảnh: Shutterstock.

Cuốn Chữ xưa còn một chút này của tác giả Nguyễn Thùy Dung dẫn một số từ điển giải thích ý nghĩa của cách nói "đã cái nư".

Theo đó, sách dẫn Việt Nam Tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức ghi "nư" là "giận"; Đại Nam Quấc âm tự vị của Huình Tịnh Paulus Của cũng ghi "nư" cơn giận, "đã nư" là "đã giận", "làm nư" là làm lẫy, làm cho đã giận.

Còn theo Từ điển Từ ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín, từ "nư" có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là, "cơn giận, một khoảnh khắc bực bội, nóng nảy". Nghĩa này thường sử dụng phổ biến hơn, ví dụ "làm cho đã cái nư", "mắng cho đã cái nư". Sau này, nghĩa hiểu này được mở rộng hơn, còn có thể hiểu là "cho nó đã", "cho đã cơn", ví dụ "ăn cho đã cái nư".

Nghĩa thứ hai là "gây khó dễ, khó khăn cho ai đó", làm mình làm mẩy. Ví dụ, trong Harry Potter và Hòn đá phù thủy của J.K.Rowling, bản dịch của Lý Lan (NXB Trẻ), có đoạn Draco Malfoy nói: "Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để họ mua cho tao một cây rồi tao lén đem vô trường". Hoặc một ví dụ khác, "Cứ nhắc đến chuyện đó là bà làm nư hoài".

Phan Chi