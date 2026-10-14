Trót dại có bầu với đồng nghiệp kém tuổi, lời đề nghị của chồng khiến tôi bối rối

Tôi đã kết hôn được 5 năm. Nhìn bên ngoài, vợ chồng tôi vẫn có một cuộc sống khá ổn định, công việc của cả hai đều tốt, nhà cửa cũng không thiếu thốn. Chỉ có một chuyện khiến tôi buồn lòng suốt nhiều năm qua: chồng nhất quyết không muốn có con.

Ngay từ khi cưới, anh đã nói rõ rằng chưa muốn sinh con. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm vài năm. Nhưng 5 năm trôi qua, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện con cái, anh đều tìm cách tránh né. Khi thì anh bảo kinh tế chưa đủ tốt, lúc lại nói cả hai còn trẻ, sau này sinh cũng chưa muộn. Dần dần, tôi cảm thấy mình như đang bị tước mất quyền được làm mẹ.

Ảnh minh họa

Có những đêm nhìn bạn bè lần lượt sinh con, tôi vừa chúc mừng họ vừa tủi thân. Tôi từng nhiều lần nói với chồng rằng nếu anh chưa sẵn sàng thì ít nhất hãy cho tôi biết bao giờ chúng tôi có thể bắt đầu. Nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn luôn là “để sau”.

Tôi đã giận anh rất nhiều.

Và rồi tôi làm một chuyện mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi biết mình không thể tìm bất kỳ lý do nào để biện minh.

Ở công ty, tôi có một đồng nghiệp kém tuổi. Cậu ấy độc thân, vui tính và khá nhiệt tình. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện, trêu đùa như những đồng nghiệp bình thường. Nhưng trong khoảng thời gian tôi đang chán nản vì chuyện gia đình, sự quan tâm của cậu ấy khiến tôi có cảm giác mình vẫn được một người đàn ông để ý.

Tôi đã vượt qua ranh giới.

Chuyện xảy ra hai lần. Cả hai lần tôi đều nghĩ đó chỉ là những phút yếu lòng, rằng sau đó mình sẽ quay lại cuộc sống bình thường. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện có con với cậu ấy. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có sự tức giận với chồng và suy nghĩ muốn làm một việc gì đó để anh hiểu cảm giác bị tổn thương.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi tôi phát hiện mình có thai.

Hai vạch trên que thử khiến tay tôi run lên. Tôi ngồi rất lâu trong phòng tắm, không biết nên khóc hay phải làm gì. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là niềm vui, mà là nỗi sợ.

Tôi biết đứa trẻ không phải con của chồng.

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Có lúc tôi muốn giấu tất cả, tự mình giải quyết. Có lúc tôi nghĩ mình phải nói sự thật và chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến. Cuối cùng, tôi chọn cách đối diện với chồng.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước mặt anh và thú nhận tất cả.

Tôi kể rằng tôi đã phản bội anh, rằng tôi đang mang thai và đứa trẻ nhiều khả năng là con của người đồng nghiệp kia. Tôi không cầu xin anh phải tha thứ. Tôi chỉ nói nếu anh muốn ly hôn, tôi chấp nhận.

Tôi còn nói rằng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về việc mình đã làm và định bỏ thai vì dù sao nếu có con, tôi muốn có con với anh hơn chứ không hề sinh ra một đứa trẻ mà tôi không có tình yêu với bố của bé.

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ anh sẽ nổi giận. Nhưng phản ứng của anh lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Anh ngồi im rất lâu rồi hỏi: “Em có chắc là muốn bỏ đứa bé không?”.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Anh nói rằng anh rất đau vì bị phản bội, nhưng anh không muốn chúng tôi ly hôn. Anh bảo nếu tôi thực sự muốn giữ đứa trẻ thì cứ mang con về nhà, hai vợ chồng cùng nuôi.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi hỏi anh tại sao có thể chấp nhận một đứa trẻ không phải con ruột của mình.

Anh chỉ nói rằng anh đã không muốn có con suốt những năm qua, nhưng nếu bây giờ tôi đã mang thai và muốn giữ con thì anh không muốn đứa trẻ phải chịu hậu quả từ những sai lầm của người lớn.

Tôi bật khóc.

Tôi không biết đó là vì cảm động, vì hối hận hay vì quá đau lòng trước sự bao dung mà tôi không nghĩ mình xứng đáng nhận được.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ảnh minh họa

Sau khi biết tôi có thai, người đồng nghiệp kia cũng biết chuyện. Ban đầu cậu ấy rất bất ngờ, sau đó lại nói muốn chịu trách nhiệm. Cậu ấy khẳng định đó là con mình và muốn được làm bố. Cậu ấy còn nói dù tôi có quyết định thế nào, cậu ấy cũng không muốn đứa trẻ lớn lên mà không biết bố ruột là ai.

Mọi thứ khiến tôi quá sốc và cũng chưa biết phải làm thế nào vì hiện giờ tôi muốn có con nhưng phải là con chung với chồng chứ không phải người đồng nghiệp kém tuổi kia. Nhưng tôi cũng không thể nào từ bỏ đứa con đang hình thành của mình được.

Tâm sự từ độc giả maian...