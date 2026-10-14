Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 14 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 14 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 14 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 14 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng

KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 09:14:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu dân cư thương mại Lê Duẩn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: thuộc Trường QS quân khu 9 (đường số 1, 2)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Các đường Chông Chát, Kinh Cầu Xéo, khu vực Rạch Chông Chát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các đường Hồ Hoàn Kiếm, 30/4 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đến giáp đường Trần Hưng Đạo), Lê Vĩnh Hòa, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Lê Vĩnh Hòa đến giáp nhà số 48, 35), Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Lê Lợi đến giáp đường Lương Định Của), Lai Văn Tửng (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Calmetel), Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê, khu vực hẻm 792 Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành, Phạm Hùng (từ giáp Xí Nghiệp Gạch đến giáp Nhà Máy Đường), Lộ Thị Đội khu dân cư Minh Châu, Kinh An Hiệp, Kinh 30/4, khu vực cuối đường Huỳnh Phan Hộ, khu vực Trại Xã Hội, khu vực Kinh Cầu Xéo, khu vực sau NM Đường, khu vực Sóc Mồ Côi.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/10/2026 đến 17:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hùng, khu vực hẻm 843 Phạm Hùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/10/2026 đến 07:45:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Chỉ mất điện trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 12:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Chỉ mất điện trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hùng, khu vực hẻm 843 Phạm Hùng

THỜI GIAN: Từ 17:15:00 ngày 18/10/2026 đến 17:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nhu Gia

KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lời – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Huỳnh Phẩm, xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 4, Sóc Bưng – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Lý, Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 12:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Giao – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Tú

KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thới A – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 3 – xã Mỹ Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Trà Lây 2, Bố Liên 3, Tà Ân A1, Tà Ân A2, Bét Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên – xã Mỹ Hương; một phần ấp Tam Sóc B, Tam Sóc C – xã Mỹ Tú– TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Thiện Nhơn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Ninh – xã Mỹ Tú– TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Mỹ Thuận, Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Phước Thuận và một phần ấp Phước Trường – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các Ấp Mỹ Ninh (Phước An + Mỹ Ninh), Mỹ Hòa, Mỹ Bình (Mỹ Hưng + Mỹ Bình) và một phần ấp Mỹ Lợi A (Mỹ Thạnh) – xã Mỹ Tú; Các ấp Phước An, Phước Trường, Phước Lợi, Phước Ninh – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Các ấp Phương An, Phương Hòa, Kinh Tế, Phương Bình – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cù Lao Dung

KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, ấp An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh A, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Áp Phước Hoà B, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh A, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp Văn Sáu, ấp An Phú, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, ấp Văn Sáu, xã An Thạnh, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố , ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 08:20:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố , ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:40:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Châu

KHU VỰC: ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hoà, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Trà Niên phường Khánh Hòa, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: khu vực Bưng Tum, phường Khánh Hoà, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Lộc

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Hòa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Lộc – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Lộc – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa, ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa; ấp Trung Bình, ấp Trung Thống – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kế Sách

KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi, xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, Đại An, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Trường Phú, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Thới An Hội ; một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lợi, Hòa Lộc 1, Hòa An, Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Cứ Mạnh, An Bình, An Thới, xã An Lạc Thôn; Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B, xã Đại Hải, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, xã Thới An Hội; một phần ấp Phèn Đen, An Bình, ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa An, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lộc 1, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Phú

KHU VỰC: Một phần âp Hòa Hưng, ấp Chùa Ông - xã Đại Ngãi - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thứ - xã Trường Khánh - Ấp 4 - xã Tân Thạnh - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lịch, ấp Sóc Dong, Ấp 4 - xã Tân Thạnh - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 3, xã Long Phú, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 5, xã Long Phú, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra, ấp Saintard, ấp 1, ấp 2, ấp 3 - xã Tân Thạnh; Ấp Phú Trường, ấp Trường An – xã Trường Khánh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/10/2026 đến 07:45:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra, ấp Saintard, ấp 1, ấp 2, ấp 3 - xã Tân Thạnh; Ấp Phú Trường, ấp Trường An – xã Trường Khánh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 17:15:00 ngày 18/10/2026 đến 17:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Lịch cúp điện Ngã Năm

KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đông - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tây B - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thọ, Mỹ Đông - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực 1, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp A2 - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thuận Hòa

KHU VỰC: ấp Phước Phong, xã Thuận Hoà, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Đề

KHU VỰC: ấp Đầu Giồng và ấp Cảng, xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Hà Bô - xã Tài Văn, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng - Xã Liêu Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Hội Trung, ấp Giồng Giữa, ấp Châu Thành - xã Lịch Hội Thượng, ấp Đại Nôn - xã Liêu Tú, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 15:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Bãi Giá Xã Trần Đề, Ấp Hội Trung Xã Lịch Hội Thượng - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện