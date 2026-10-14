Tăng cường giường bệnh, huy động nhân lực để khám, chữa bệnh cho trẻ khi chuyển mùa

Bệnh giao mùa diễn biến phức tạp

Khám, điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh giao mùa tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo ghi nhận tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế (Trung tâm), số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện liên quan các bệnh lý hô hấp, truyền nhiễm tăng đáng kể từ tuần thứ hai của tháng 9/2026 và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Nếu tuần đầu tháng 9, Trung tâm ghi nhận 195 ca nhập viện thì đến tuần thứ hai của tháng 10 này, con số này đã lên 603 ca. Lượng bệnh nhi đến khám cũng tăng hơn gấp 3 lần trong cùng thời gian, từ 851 lượt (tuần thứ nhất tháng 9/2026) lên 2.563 lượt (tuần thứ 2 tháng 10/2026).

Tại các phòng bệnh thuộc Khoa Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế nhiều giường bệnh được bố trí tăng cường. Các bệnh nhi nhập viện do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bệnh đường hô hấp như cúm mùa, nhiễm virus hợp bào đường hô hấp (RSV), viêm phế quản, viêm phổi bên cạnh các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết và bệnh đường tiêu hóa.

Chị Đỗ Thị My, ở phường Dương Nỗ, thành phố Huế có con 18 tháng tuổi nhập viện, được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 2a bội nhiễm. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của bé đã ổn định, hết sốt, bớt quấy khóc và có thể ăn cháo trở lại.

Gia tăng bệnh nhi mắc bệnh giao mùa điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân, Phụ trách Khoa Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tại Trung tâm tăng đột biến. Đáng lo ngại, một số trẻ sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, thậm chí xuất hiện tình trạng co giật do sốt, phải nhập viện để theo dõi và điều trị tích cực. Thời điểm giao mùa với những thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên dễ mắc bệnh, đặc biệt là trẻ có sức đề kháng kém hoặc mắc bệnh nền.

Tình trạng bệnh nhi gia tăng cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Theo bác sĩ nội trú Châu Khiêm Nguyện, Trưởng Khoa Nhi - Sơ sinh, lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện tăng rõ rệt từ khoảng giữa tháng 9, đặc biệt trong tuần gần đây. Số bệnh nhi hiện vượt công suất giường bệnh của khoa từ 25-50%; trẻ nhỏ nhất được ghi nhận mới 5 tháng tuổi. Các bệnh nhi chủ yếu mắc cúm, nhiễm virus RSV, viêm phế quản, viêm phổi và một số bệnh truyền nhiễm khác. Một số trường hợp xuất hiện biến chứng nặng, cần hỗ trợ hô hấp bằng oxy hoặc thở áp lực dương liên tục (CPAP). Một số trẻ có thể đồng thời nhiễm nhiều loại virus, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Đưa con trai 12 tháng tuổi về quê thăm gia đình, chị Thân Thị Giáng Thu (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện trẻ xuất hiện các triệu chứng ho, khó chịu ở mũi, có đờm và biếng ăn, sau đó sốt cao kéo dài. Dù gia đình đã cho trẻ uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng không thuyên giảm nên quyết định đưa con đến bệnh viện thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Sau khoảng 3 ngày được bác sĩ theo dõi và điều trị, sức khỏe của trẻ dần cải thiện, hiện đã ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Gia đình được các bác sĩ hướng dẫn cách nhận biết, theo dõi những dấu hiệu bất thường ở trẻ, đồng thời chú trọng vệ sinh cá nhân, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và bảo đảm chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ phù hợp.

Chủ động phòng lây nhiễm

Khám, điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh giao mùa tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Các cơ sở y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới phải tăng cường giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhi. Vào những ngày cao điểm, có thời điểm khoa phải kê thêm giường tại hành lang, thậm chí bố trí hai trẻ cùng nằm một giường do chưa kịp bổ sung đủ chỗ điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân, Phụ trách Khoa Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, khoa nỗ lực điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe để những trẻ đủ điều kiện có thể xuất viện và tái khám theo hướng dẫn. Giải pháp này góp phần giảm áp lực giường bệnh, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo đối với trẻ đang điều trị.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tăng cường giường bệnh, huy động nhân lực, trang thiết bị và nguồn lực từ các khoa khác để hỗ trợ Khoa Nhi - Sơ sinh. Bệnh viện cũng bố trí các khu vực, phòng riêng dành cho bệnh truyền nhiễm, sắp xếp bệnh nhi cùng nhóm bệnh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm giữa các trẻ. Theo bác sĩ Châu Khiêm Nguyện, Trưởng Khoa Nhi - Sơ sinh chia sẻ, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm lưu hành cùng thời điểm, việc bảo đảm đủ giường bệnh phải đi đôi với kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện tăng cường hướng dẫn phụ huynh vệ sinh cá nhân cho trẻ, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm và theo dõi những dấu hiệu bất thường trong quá trình điều trị.

Trước xu hướng gia tăng bệnh cúm mùa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch; phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh để phát hiện sớm trường hợp nghi mắc, xử lý kịp thời và hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Gia tăng bệnh nhi mắc bệnh giao mùa điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Bác sĩ chuyên khoa II Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế cho biết, các ca mắc cúm có xu hướng gia tăng trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026. Ngành y tế tăng cường giám sát tại cơ sở khám, chữa bệnh, trường học và cộng đồng; đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng, cách phòng bệnh và những dấu hiệu cảnh báo cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Tại trường học, các cơ sở giáo dục được hướng dẫn theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày, phát hiện sớm trẻ có biểu hiện sốt, ho, đau họng, mệt mỏi để có biện pháp xử trí phù hợp. Việc giữ vệ sinh môi trường, thông thoáng phòng học, vệ sinh và khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cũng được chú trọng.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, bảo đảm dinh dưỡng và giấc ngủ. Gia đình cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, tránh đến nơi đông người khi không cần thiết; trẻ có triệu chứng nghi mắc bệnh truyền nhiễm nên được nghỉ học, theo dõi và tư vấn y tế phù hợp. Đặc biệt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường như sốt cao kéo dài, co giật, khó thở, li bì hoặc không thể ăn uống bình thường; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Tiêm vaccine cúm hằng năm cũng là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và những nhóm có nguy cơ cao.