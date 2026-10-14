Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Thông báo từ Tòa thánh Vatican cho biết ca phẫu thuật loại bỏ khối u lồng ngực của Giáo hoàng đã được hoàn thành "thành công, đúng tiến độ và như kế hoạch".

Vị Giáo hoàng 71 tuổi đã trở lại phòng bệnh tại bệnh viện Gemelli ở thủ đô Rome. Ngay sau đó, người phát ngôn của Vatican xác nhận ngài được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến.

Đây là một dạng ung thư phổi không tế bào nhỏ, có xu hướng phát triển chậm hơn các loại khác và chiếm khoảng 80% tổng số các ca ung thư phổi. Đáng chú ý, Giáo hoàng Leo được biết đến là người chưa bao giờ hút thuốc. Tuy nhiên, giới y khoa nhận định loại ung thư này có thể tấn công cả những người hút thuốc lẫn không hút thuốc.

Ca mổ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hàng đầu Stefano Margaritora. Trong khi ca phẫu thuật diễn ra, các nhân viên y tế tại nhà nguyện của bệnh viện đã cùng nhau đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho ngài. Tại thành phố New York, Tổng giám mục Ronald Hicks cũng đưa ra tuyên bố cảm tạ Chúa vì ca mổ thành công, đồng thời kêu gọi giáo dân trên toàn thế giới tiếp tục cầu nguyện cho tiến trình hồi phục của Giáo hoàng.

Trước khi bước vào ca mổ, Giáo hoàng Leo giữ tinh thần rất lạc quan. Ngài đã vẫy tay chào những người ủng hộ từ cửa sổ xe hơi trên đường rời Vatican đến bệnh viện, sau đó vui vẻ bắt tay đội ngũ y tế.

Hiện chưa rõ Giáo hoàng có cần điều trị thêm hay không. Tuy nhiên, ngài dự kiến sẽ có một chuyến công du quy mô lớn đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17/11. Lịch trình dài nhất từ đầu nhiệm kỳ này đòi hỏi ngài phải di chuyển hơn 30.000 km qua hàng chục chuyến bay, bao gồm cả việc thay đổi độ cao đáng kể tại Peru. Hồng y Kikuchi Tsutomu từ Tokyo, người vừa gặp Giáo hoàng, tiết lộ ngài quyết định mổ ngay lập tức để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công du Nam Mỹ.

Giáo hoàng Leo vốn nổi tiếng là người yêu thể thao, thường xuyên chơi tennis và bơi lội. Trước đây, vấn đề sức khỏe lớn nhất ngài từng đối mặt là căn bệnh sốt thương hàn vào năm 1985 khi còn là một linh mục truyền giáo trẻ ở Peru. Theo cuốn tiểu sử xuất bản năm 2025, việc vượt qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh đó đã trở thành một khoảnh khắc thanh lọc tâm hồn, giúp ngài quyết định gắn bó với vùng đất Nam Mỹ nghèo khó thay vì trở lại Rome an toàn. Chính quyết định mang tính bước ngoặt ấy đã mở đường cho hành trình trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo sau này.