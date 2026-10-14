Hai ê-kíp phối hợp phẫu thuật ca chấn thương kép phức tạp

Ngày 14/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phối hợp phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân 57 tuổi bị chấn thương kép phức tạp, với tổn thương nghiêm trọng tại ruột non và hệ thống mạch máu lớn.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện sau tai nạn trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng, kèm đau tê nhiều ở hai chân. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vỡ ruột non, dịch và khí tự do trong ổ bụng, nghi có máu trong ổ bụng. Đáng chú ý, hình ảnh chụp còn cho thấy huyết khối gây tắc một đoạn dài tại ngã ba động mạch chủ – chậu, kèm tụ máu thành bụng.

Đây là trường hợp chấn thương phối hợp đặc biệt phức tạp. Tổn thương ruột non có nguy cơ gây viêm phúc mạc, trong khi tổn thương động mạch chủ – chậu làm gián đoạn lưu thông máu đến hai chi dưới, có thể đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng này, hai ê-kíp Ngoại tiêu hóa và Tim mạch – Lồng ngực đã phối hợp phẫu thuật, xử trí đồng thời các tổn thương nghiêm trọng.

Ê-kíp Ngoại tiêu hóa tiến hành cắt bỏ đoạn ruột non bị tổn thương, nối hai đầu ruột bằng máy khâu nối chuyên dụng, rửa ổ bụng nhiều lần bằng dung dịch vô khuẩn và đặt hai dẫn lưu.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính CT scanner dựng hình 3D sau mổ cho thấy mạch máu hệ động mạch chủ - chậu lưu thông tốt.

Trong khi đó, ê-kíp Tim mạch – Lồng ngực cắt bỏ đoạn động mạch chủ và hai động mạch chậu gốc bị dập nát, sau đó thay thế bằng đoạn mạch nhân tạo tráng bạc nhằm tái lập lưu thông mạch máu.

Sau phẫu thuật và quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, phục hồi và đã ra viện.