Cặp đôi 'nối lại tình xưa' sau 25 năm trời mất liên lạc

Cuộc gặp tại nhà ga sân bay Salt Lake City vào tháng 6/1995 đã mở đầu mối tình giữa Nicole, luật sư làm việc tại San Francisco, và Eric, giáo viên vừa tốt nghiệp.

Khoảng nửa năm sau khi quen nhau, Nicole trả lại căn hộ đang thuê ở San Francisco. Cô cùng bạn trai lái xe từ bang Colorado đến Costa Rica, sau đó tiếp tục tới Alaska làm việc.

Cuộc sống thường xuyên di chuyển không thể giữ họ bên nhau lâu dài. Năm 1997, Eric nhận công việc giảng dạy tại 1 ngôi làng hẻo lánh ở Alaska, trong khi Nicole quyết định trở về San Francisco.

Cùng năm đó, Nicole thông báo đã có người mới. Mối quan hệ giữa cô và Eric chính thức kết thúc, cả 2 cũng cắt đứt liên lạc. Sau cuộc chia tay, mỗi người đều lập gia đình riêng và có con.

Eric và Nicole. Ảnh: CNN

Năm 2017, cuộc hôn nhân của Nicole đổ vỡ. Cô tìm được địa chỉ email của bạn trai cũ và gửi lời hỏi thăm. Tuy nhiên, Nicole không nhận được hồi đáp vì thời điểm ấy Eric vẫn đang có gia đình.

Đến năm 2022, cuộc hôn nhân của Eric cũng kết thúc. Tháng 12 cùng năm, anh tìm thấy số điện thoại của Nicole trên mạng rồi quyết định gọi cho cô.

Nicole cho biết khi màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Kodiak, Alaska, cô lập tức nhận ra người gọi chính là Eric. Sau 25 năm mất liên lạc, cả 2 bắt đầu trò chuyện trở lại.

Những cuộc điện thoại giữa họ thường kéo dài xuyên đêm. Vài tháng sau, Nicole và Eric cùng đặt vé đến Puerto Vallarta, Mexico. Đây là lần đầu họ gặp trực tiếp kể từ khi chia tay vào tháng 2/1997.

Tại sân bay, Nicole chạy đến ôm Eric. Người đàn ông cho biết dù 25 năm đã trôi qua, bạn gái cũ vẫn giống như trước đây khi lập tức chạy vào vòng tay anh trong khoảnh khắc gặp lại.

Sau chuyến đi tại Mexico, Nicole bay đến Kodiak thăm Eric. Ban đầu, cô chỉ dự định lưu lại trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng quyết định ở lại và làm quen với cuộc sống thường nhật của bạn trai.

Khi dọn về sống chung, Nicole khẳng định không tiếc nuối khoảng thời gian cả 2 xa cách. Theo cô, những trải nghiệm trong quá khứ cùng sự ra đời của các con riêng đều mang ý nghĩa quan trọng với mỗi người.

Nicole cho rằng vào những năm 1990, họ chưa thể ở bên nhau vì thời điểm không phù hợp. Sau 25 năm, cả 2 mới cảm thấy mọi thứ đã trở nên trọn vẹn.