Giáo hoàng Leo vừa trải qua phẫu thuật điều trị ung thư phổi

Thông báo cho biết vị Giáo hoàng 71 tuổi mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (adenocarcinoma) – một dạng ung thư phổ biến. Kết quả xét nghiệm mô thực hiện trong quá trình phẫu thuật đã xác nhận chẩn đoán mà các bác sĩ từng nghi ngờ dựa trên các cuộc kiểm tra trước đó.

Giáo hoàng đã nhập viện tại bệnh viện Gemelli ở Rome vào ngày 13/10 để phẫu thuật loại bỏ khối u được phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây. Bác sĩ phẫu thuật chính của Giáo hoàng - Stefano Margaritora cùng bác sĩ riêng - Luigi Carbone, cho biết trong một tuyên bố rằng ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và đã thành công tốt đẹp, không xảy ra biến chứng nào.

"Để đảm bảo ca phẫu thuật mang tính triệt căn, thùy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ video" - họ cho biết, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn các mô ung thư.

Phổi người có năm thùy – ba thùy ở phổi phải và hai thùy ở phổi trái. Một chuyên gia y tế nhận định rằng để đánh giá trường hợp của Giáo hoàng, cần biết kích thước khối u và liệu ung thư đã di căn sang các hạch bạch huyết hay chưa – những thông tin mà Vatican chưa đề cập.

Giáo hoàng Leo - Ảnh: Reuters

"Mặc dù đã có chẩn đoán, chúng tôi vẫn chưa xác định được giai đoạn bệnh. Đây là yếu tố then chốt đối với tiên lượng và phác đồ điều trị" – bác sĩ Stephen Liu, chuyên gia về ung thư phổi tại Đại học Georgetown (Washington) kiêm Trưởng khoa Huyết học - Ung bướu tại Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown, cho biết. "Nếu đây là ung thư phổi giai đoạn sớm với khối u nhỏ và chưa ảnh hưởng đến hạch bạch huyết, thì bản thân ca phẫu thuật có khả năng mang lại hiệu quả chữa khỏi hoàn toàn.” - ông chia sẻ với Reuters.

Thông báo y tế cho biết Giáo hoàng đã tỉnh lại bình thường sau ca phẫu thuật và sau đó trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Vatican cho biết hồi đầu tuần rằng Đức Giáo hoàng dự kiến ​​sẽ nằm viện khoảng một tuần và tất cả các sự kiện công khai đã bị hủy bỏ cho đến ngày 20/10.

Giáo hoàng Leo - người được các hồng y trên thế giới bầu chọn vào tháng 5/2025, được coi là khá trẻ so với một nhà lãnh đạo Giáo hội. Đức Giáo hoàng dự kiến ​​sẽ có chuyến công du kéo dài 11 ngày tới Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11, nhưng hiện chưa rõ liệu chuyến đi này có còn được thực hiện hay không.