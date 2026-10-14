Trong tập 2 “Căn nhà không mái che”, cuộc hôn nhân giữa Hạnh và Bình chính thức đi đến hồi kết. Trước ngày ra tòa, Bình chia tay con trai út Khang. Cậu bé níu kéo bố, mong ông từ bỏ rượu chè, cờ bạc và ở lại với gia đình. Tuy nhiên, Bình chỉ dặn con ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, hứa có dịp sẽ về thăm.

Đến ngày bố mẹ ra tòa, Khang không kìm được nước mắt. Khi cậu bé quay sang hỏi chị gái Thơ (Thu Hà Ceri) có buồn không, cô bé cố tỏ ra mạnh mẽ, khẳng định mình “không buồn tí nào”.

Thơ cho rằng bố không giống bố người ta thì mình cũng chẳng cần giống con người ta. Dù vậy, sự cứng cỏi ấy không che giấu được những tổn thương mà cô bé phải chịu đựng. Thơ còn dặn em có thể yêu và nhớ bố, nhưng đừng khiến mẹ buồn.

Doãn Quốc Đam gây xúc động với cảnh chia tay con trong phim giờ vàng. Ảnh: chụp màn hình

Không cần nhiều lời thoại, phân đoạn hai chị em chứng kiến bố mẹ chia tay vẫn tạo sức nặng cảm xúc nhờ những phản ứng chân thực của trẻ nhỏ trước sự đổ vỡ gia đình. Bên cạnh Thu Hà Ceri và diễn viên nhí vào vai Khang, Doãn Quốc Đam cũng nhận nhiều lời khen khi thể hiện sự bất lực, day dứt của người cha phải rời xa các con.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước diễn xuất của dàn diễn viên. Một người xem nhận xét Doãn Quốc Đam diễn xuất tự nhiên, từ biểu cảm đến đài từ đều chân thực. Những bình luận như “Đam diễn quá đỉnh”, “Tập này xem tốn nước mắt” cho thấy sức hút của phân đoạn.

Đáng chú ý, nhân vật Bình vốn khiến người xem tức giận bởi thói rượu chè, cờ bạc và những tổn thương gây ra cho vợ con. Tuy nhiên, cảnh chia tay các con lại khơi gợi sự thương cảm, tạo nên những cảm xúc đan xen trong khán giả.

Phân cảnh gây xúc động tới khán giả. Ảnh: chụp màn hình

Tập phim còn có chi tiết Hạnh trao cho Thơ túi đựng những chiếc nhẫn vàng bà ngoại từng cho trước khi đi lấy chồng. Lời tâm sự muốn ở mãi bên mẹ, không lấy chồng của Thơ càng khắc họa nỗi bất an của cô bé trước cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Qua hai tập đầu, “Căn nhà không mái che” tập trung khai thác những tổn thương trong một gia đình nhiều mâu thuẫn. Câu chuyện không chỉ khắc họa sự tan vỡ của cuộc hôn nhân mà còn cho thấy những hệ lụy mà con trẻ phải gánh chịu khi mái ấm không còn trọn vẹn.