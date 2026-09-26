Cứu ngư dân gặp nạn
Khoảng 5 giờ ngày 25-9, tàu cá QNa 06272 TS do ông Võ Công Hà (1977, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động cách bờ biển khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lở khoảng 50m thì bị mắc cạn, phá nước, dẫn đến chìm nửa thân tàu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Thanh (BĐBP TP Đà Nẵng) khẩn trương triển khai tổ công tác tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa các thuyền viên cùng đồ đạc, tài sản trên tàu vào bờ an toàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cuu-ngu-dan-gap-nan-post358528.html