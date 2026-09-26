Cứu ngư dân gặp nạn

Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 30-35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, riêng từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông một số tỉnh Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Lào Cai, ngày nắng; một số khu vực vùng núi có mưa rào và dông cục bộ, nhất là chiều tối; một số xã vùng cao cần đề phòng mưa vừa, mưa to.