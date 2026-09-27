Sân vận động PVF hoàn thành nâng mái vòm 8.600 tấn

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong tổ hợp thể thao, dịch vụ rộng khoảng 92ha tại tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch, công trình có sức chứa 60.000 chỗ, diện tích khoảng 55.000m2, đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để phục vụ những giải đấu quốc tế trong tương lai.

Mới đây, mái vòm thép nặng 8.600 tấn đã được nâng lên 4 trụ chính, nhà thầu đã triển khai hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ.

Mái vòm thép đã lên đúng cao độ và vị trí theo thiết kế, đồng thời hỗ trợ ổn định hệ mái trong quá trình thi công lâu dài.

Theo thiết kế, mái chính gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373m, sâu 10,7m và rộng 5m.

Tổng khối lượng của hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.

Hiện, phần dầm chính của mái vòm đang được bắt bu lông, hàn hợp long với dầm gốc.

Đây là công đoạn khó, độ chính xác cực cao.

SVĐ PVF nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3.

Từ trung tâm Hà Nội, thời gian di chuyển đến công trình khoảng 30 phút. Vị trí này cũng kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, thuận lợi cho việc tổ chức những sự kiện có đông khán giả.

Một góc bên ngoài sân vận động PVF với nhiều hệ thống cần cẩu cỡ lớn phục vụ thi công. Trong đó, thiết bị có sức nâng lớn nhất lên tới 1.250 tấn.

Sau khi đi vào hoạt động, sân vận động PVF có sức chứa 60.000 người, trở thành một trong những công trình thể thao quy mô lớn tại Việt Nam, chỉ sau sân vận động Vinfast - Trống Đồng tại Hà Nội.