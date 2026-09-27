Hà Nội tổ chức Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND về tổ chức Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026. Diễn đàn được tổ chức nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm, hợp tác, xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam và quốc tế; kết nối hợp tác chuyển đổi số cho các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực Châu Á; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ xây dựng, phát triển thành phố thông minh; thúc đẩy phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-to-chuc-dien-dan-thanh-pho-thong-minh-viet-nam-asocio-2026-1758356.html