Bangkok ngập nặng: Người dùng vali làm phao, tài xế xe ôm chở khách bằng thuyền

Có gì dùng nấy: Vali biến thành "phao"

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Bangkok chìm trong nước. Và những hình ảnh được ghi lại trên đường phố cho thấy người dân có không ít cách xoay xở đặc biệt.

Chẳng hạn, trong khi nhiều người bì bõm lội nước thì một người xuất hiện giữa con đường ngập sâu với chiếc vali, thả nó xuống nước và dùng nó như một chiếc phao để bơi qua đoạn ngập.

Vậy là một món đồ vốn gắn với việc di chuyển giờ lại được tận dụng làm phương tiện hỗ trợ di chuyển.

Đây là video kèm chú thích "Bangkok phiên bản Venice":

Nguồn: Shanghai Daily.

Cất xe máy, tài xế xe ôm dùng thuyền chở khách

Một anh tài xế xe ôm lại có cách thích nghi khác: Thay vì xe máy, anh dùng thuyền để đưa khách qua khu vực ngập nước.

Thế là về bản chất thì công việc vẫn vậy - vẫn là đưa khách đi một quãng đường, chỉ là thay đổi phương tiện. Mà anh tài xế lại vẫn có thu nhập trong lúc trời mưa, đường ngập và xe máy không thể hoạt động.

Nguồn: Sarawak Tribune.

Một số hình ảnh khác cho thấy có người dùng chậu, có người dùng thùng để di chuyển trên đường phố ngập nước.

Đây là các video:

Nguồn: Bangkok Post.

Và có cả những người thậm chí vui vẻ bơi trên phố, dù tình hình ngập lụt tại Bangkok đang rất nghiêm trọng.

Đây là video:

Nguồn: Bangkok Post.

Nhiều tuyến đường ở Bangkok chìm trong nước

Mưa kéo dài từ ngày 24/9 khiến hàng loạt tuyến đường tại Bangkok ngập nước, giao thông bị gián đoạn. Một số khu vực chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng: Lượng mưa tích lũy từ 24/9 đến 26/9 đã vượt 300 mm.

Dù không phải tất cả các khu vực của Bangkok đều bị ngập lụt, nhưng đến ngày 26/9, Bangkok đã tuyên bố toàn bộ 50 quận của thành phố là vùng thảm họa ngập lụt, theo AP.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nói nước ngập sẽ rút dần khi mưa tạnh, vì các nhà chức trách đang nỗ lực để thành phố thoát nước lụt nhanh nhất có thể.