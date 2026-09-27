Thời tiết 27/9: Hà Nội trời nắng nhưng không còn gay gắt

Đường phố Bangkok (Thái Lan) ngập sâu do mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Giữa tình cảnh đó, nhiều cách di chuyển đặc biệt xuất hiện: Có người dùng vali làm "phao", có tài xế xe ôm tạm bỏ xe máy để dùng thuyền chở khách, và không ít người bơi giữa phố.