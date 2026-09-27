Chi bộ Báo Công lý kết nạp 3 đảng viên mới

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý và các đồng chí trong Chi bộ cùng toàn thể viên chức, người lao động của Báo.

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Trần Đình Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng và đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TAND thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Giang, Chi ủy viên công bố các quyết định của Đảng ủy TANDTC về việc kết nạp 3 quần chúng ưu tú Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Hữu Việt vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những quần chúng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, 3 đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, thể hiện quyết tâm trung thành với lý tưởng và mục tiêu của Đảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên.

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh phát biểu giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí đảng viên mới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý chúc mừng 3 đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Hữu Việt sau quá trình phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Vinh nhấn mạnh, được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng đối với mỗi đảng viên. Các đảng viên mới cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn; phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Báo Công lý ngày càng vững mạnh.

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh giao nhiệm vụ thông qua hình cuốn sổ tay và bút tích của liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

Sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đồng chí Trần Đức Vinh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi lễ khi được tổ chức đúng dịp Báo Công lý kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.

Theo đồng chí Trần Đức Vinh, trước đó, đoàn công tác của Báo Công lý đã tổ chức dâng hương tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Tại đây, các thành viên trong đoàn được xem những kỷ vật, trong đó có cuốn sổ tay và bút tích của liệt sĩ Nguyễn Văn Thi - người đã hy sinh năm 1988 tại chiến trường Campuchia.

Trong cuốn sổ tay của người liệt sĩ, hình ảnh lá cờ Đảng với biểu tượng búa liềm được vẽ bằng tay cùng những dòng ghi chép thể hiện tình yêu cuộc sống, lý tưởng của tuổi trẻ và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Trần Đức Vinh cho rằng, hình ảnh đó có ý nghĩa đặc biệt đối với 3 đảng viên mới trong ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó, đồng chí mong muốn các đảng viên mới luôn ghi nhớ lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã bảo vệ, gìn giữ độc lập, hòa bình của đất nước.

“Các đồng chí từ thời điểm này đã là đảng viên. Trong thời gian một năm thực hiện nhiệm vụ của đảng viên dự bị, tôi mong các đồng chí tiếp tục cố gắng, nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, giữ đúng lời hứa và lời thề đã tuyên thệ trước Chi bộ”, đồng chí Trần Đức Vinh nhấn mạnh.

Bí thư Chi bộ Báo Công lý cũng đề nghị các đảng viên được Chi bộ phân công hướng dẫn tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, dìu dắt các đảng viên mới trong thời gian dự bị; coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ được Chi bộ và Đảng giao.

Đảng viên Nguyễn Hải Đăng tuyên thệ

Đảng viên Nguyễn Hữu Việt đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thay mặt 3 đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Hữu Việt bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cảm ơn Chi ủy, các đảng viên trong Chi bộ và Ban Biên tập Báo Công lý đã quan tâm, dìu dắt, tạo điều kiện để các đồng chí phấn đấu, trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt cho biết, việc được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Báo Công lý là dấu mốc đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với 3 đảng viên mới.

Thay mặt các đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Hữu Việt khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và thực hiện những nhiệm vụ được Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ.

“Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, ra sức nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Hữu Việt khẳng định.

Các đại biểu dự buổi lễ

Buổi lễ kết nạp 3 đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự quan tâm của Chi bộ Báo Công lý đối với công tác xây dựng Đảng, đồng thời bổ sung lực lượng, tạo động lực để các đảng viên tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng Chi bộ và Báo Công lý ngày càng phát triển.

Nhân dịp này Báo Công lý đã tặng Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Công lý cho 7 tập thể và 25 cá nhân đã thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Báo Công lý (25/9/2001 – 25/9/2026).

Các đồng chí lãnh đạo Báo Công lý và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 3 đảng viên mới

Nhân dịp này Báo Công lý đã tặng Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Công lý cho 7 tập thể và 25 cá nhân đã thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Báo Công lý (25/9/2001 – 25/9/2026).

Tổng Biên tập Báo Công lý trao tặng Giấy khen cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Biên tập trao tặng Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Công lý cho các cá nhân

Đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập trao tặng Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Công lý cho các cá nhân

Đồng chí Võ Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập trao tặng Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Công lý cho các cá nhân

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, viếng hương tại Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, viên chức, người lao động Báo Công lý dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh, hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam không chỉ là những tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Đó là những tượng đài bất tử trường tồn qua năm tháng.

Mẹ Thứ như một tượng đài của lòng kiên trung, bất khuất, của tình yêu nước vô bờ bến. Hình ảnh đau thương và anh dũng của mẹ đã được phác họa thành tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” để lại cho muôn đời sau.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, viếng hương tại Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Nhân dịp này, TAND thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Báo Công lý (25/9/2001 – 25/9/2026).

TAND thành phố Đà Nẵng trao quà tặng kỷ niệm Báo Công lý