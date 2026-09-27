Cận cảnh đại công trường xây dựng siêu cầu gần 20.000 tỷ ở Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội và đường hai đầu cầu được khởi công từ tháng 5/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài tuyến là 5,15km với điểm đầu là nút giao với đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ; điểm cuối là nút giao với đường Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài), xã Đông Anh.

Những ngày này, các kỹ sư, công nhân đang miệt mài thi công ngày đêm để đáp ứng tiến độ hoàn thành trước APEC 2027.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công.

Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38.

Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 160/167 cọc khoan nhồi, 13/23 bệ trụ và 2/23 thân trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 125/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở.

Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 387/642 cọc, 9/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc và 2/14 bệ trụ.

Đến nay, sản lượng thi công đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ bổ sung thêm một trục vượt sông Hồng ở khu vực phía Bắc, mở hướng kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu vực Bắc sông Hồng và được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu.