Cuộc đua sống còn

Từ tháng 10 đến hết năm, thị trường đón nhiều tác phẩm như Án mạng xém hoàn hảo, Án mạng karaoke, Chị chị em em 3, Trấn yểm, Bò sữa bay, Người được chọn, Ngày con còn mẹ, Trại giam hạnh phúc, Mẹ mìn, Con mắt thứ ba, Huyết thống, Người mẹ xấu... Đề tài trải rộng từ hài, trinh thám đến tình cảm, tâm lý gia đình, kinh dị và câu chuyện xã hội.

Nguồn phim phong phú tạo thêm lựa chọn cho khán giả, đồng thời đặt nhà sản xuất trước áp lực cạnh tranh về thời điểm phát hành, khả năng thu hút người xem và hiệu quả của từng suất chiếu.

Thêm phim có Tiểu Vy chính thức ra rạp từ 6/11.

Khó có thêm kỳ tích

Khoảng cách doanh thu giữa các tác phẩm thể hiện rõ ở phòng vé đầu tháng 11. Theo Box Office Vietnam, trong ba ngày cuối tuần 30/10-1/11, Chị chị em em 3 thu hơn 53,6 tỷ đồng. Cùng thời gian, Án mạng karaoke đạt khoảng 4 tỷ đồng, còn Trại buôn người thu 3,9 tỷ đồng.

Đến ngày 6/11, nhóm dẫn đầu tiếp tục thay đổi khi thị trường đón thêm phim mới. Theo số liệu tạm tính tại thời điểm cập nhật trong ngày, Godzilla trừ không đứng đầu bảng doanh thu với 1.557 suất chiếu. Chị chị em em 3 tạm xếp thứ hai, thu khoảng 800 triệu đồng từ 9.470 vé, có 2.735 suất chiếu.

Tiếp theo là Bò sữa bay, chính thức khởi chiếu ngày 6/11, với 2.123 suất chiếu và hơn 8.000 vé bán ra tại thời điểm thống kê.

Ở phía dưới bảng xếp hạng, Án mạng karaoke tạm đứng thứ 10, thu khoảng 19 triệu đồng trong ngày với 158 suất chiếu, tổng doanh thu đạt khoảng 47 tỷ đồng. Trại buôn người, ra rạp từ 25/9, vẫn bám trụ ở vị trí thứ 7, thu khoảng 64 triệu đồng với 207 suất chiếu.

Lịch phát hành vẫn tiếp tục thay đổi. Mẹ mìn chuyển sang 27/11, Huyết thống dự kiến ra mắt ngày 25/12. Riêng Chuyến đi nhớ đời, từng được xếp vào đợt phim đầu tháng 11, đã chuyển sang ngày 22/1/2027.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng khó kỳ vọng những tháng còn lại tiếp tục có hiện tượng như Trại buôn người. Ông gọi thành tích của bộ phim là “kỳ tích” của năm 2026, với những ngày thu hơn 20 tỷ đồng và lượng khán giả lớn.

“Tôi nghĩ chất lượng các phim không dở, mỗi phim có đối tượng khác nhau, nhưng để bùng nổ sẽ khó”, ông Việt nhận định.

Theo ông, phần còn lại của quý IV có thể diễn ra tương đối ổn định, với doanh thu đến từ nhiều tác phẩm thay vì một bộ phim tăng trưởng vượt trội. Sự đa dạng thể loại tạo điều kiện để các tác phẩm tiếp cận những nhóm khán giả khác nhau.

Ông Nguyễn Phong Việt cho rằng không nên lấy thành tích đặc biệt của Mưa đỏ năm 2025 làm chuẩn duy nhất để so sánh. Theo phân tích của nhà phê bình, bộ phim được đón nhận trong bối cảnh các dịp kỷ niệm lớn A50, A80, với sức hưởng ứng khó lặp lại hằng năm. Nếu mọi mùa phim đều bị đánh giá bằng khả năng tạo thêm một kỷ lục tương tự, những chuyển biến về đội ngũ làm phim và sự đa dạng của thị trường dễ bị bỏ qua.

Chị chị em em 3 bước sang tuần chiếu thứ hai, cạnh tranh với loạt phim mới ra rạp.

Chưa kịp hút khách đã lo mất suất

Với nhà sản xuất, lịch phát hành dày làm tăng áp lực ngay từ những ngày đầu. Một phim cần thời gian để khán giả xem, bàn luận và truyền miệng. Nhưng trong khoảng thời gian đó, các tác phẩm mới vẫn tiếp tục ra mắt, còn nhà rạp phải cân nhắc hiệu quả của từng phòng chiếu.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CGV Việt Nam - cho biết số suất được điều chỉnh liên tục theo nhu cầu thực tế. Nếu lượng khán giả thấp hơn kỳ vọng, rạp có thể giảm suất, thay đổi khung giờ hoặc thu hẹp số phòng.

“Tuy nhiên, việc điều chỉnh không đơn thuần là phim bán vé kém thì cắt suất. Chúng tôi nhìn vào hiệu suất của từng suất chiếu và xu hướng trong nhiều khung giờ, đồng thời cân nhắc lịch phát hành của các phim khác”, ông Hải nói.

Theo đại diện CGV, vào giai đoạn cao điểm, việc điều chỉnh có thể diễn ra từng ngày. Khoảng thời gian để phim chứng minh sức hút vì thế trở nên quan trọng.

Nhiều phim Việt nối nhau ra rạp cuối năm, tạo áp lực giữ suất chiếu ngay từ những ngày đầu phát hành.

Ở chiều ngược lại, lịch chiếu cũng có thể mở rộng nhanh khi một phim bất ngờ hút khách. Ông Hải cho biết lượng đặt vé tốt hoặc tỷ lệ lấp đầy cao là căn cứ để rạp tăng suất, thậm chí mở rộng giờ hoạt động nếu điều kiện vận hành cho phép. Nhà rạp không nhất thiết phải chờ hết một chu kỳ phát hành mới thay đổi.

Số suất ban đầu vì vậy chưa quyết định toàn bộ hành trình của phim. Tác phẩm có quy mô phát hành nhỏ vẫn có cơ hội tăng độ phủ nếu sức mua đi lên. Phim được bố trí nhiều suất cũng phải duy trì hiệu quả bán vé để giữ lợi thế.

Khả năng điều chỉnh linh hoạt không có nghĩa mọi phim đều dễ dàng tìm được chỗ đứng. “Tôi nghĩ không nên nhìn vấn đề chỉ theo hướng phim Việt chia nhau suất chiếu. Thị trường hiện nay có nhiều nhóm khán giả với nhu cầu và sở thích rất khác nhau. Một bộ phim có thể thành công nhờ đúng thể loại, đúng đối tượng và đúng thời điểm, dù cùng ra rạp với nhiều phim khác”, ông Hải nói.

Tuy nhiên, xác định được đối tượng khán giả mới là bước đầu. Thể loại, diễn viên và chiến dịch quảng bá giúp tác phẩm thu hút sự chú ý. Để duy trì sức mua, phim còn cần phản hồi tích cực sau khi xem và hiệu ứng giới thiệu giữa các nhóm khán giả.

Khi đánh giá khả năng xuất hiện “ngựa ô”, CGV theo dõi lượng đặt vé sớm, tốc độ tăng trưởng vé bán ra, tỷ lệ lấp đầy những suất đầu tiên và phản hồi khán giả. Đặc biệt, sức mua tốt ở nhiều khung giờ, nhiều cụm rạp có giá trị hơn một vài suất đông khách riêng lẻ.

“Nếu bộ phim có tỷ lệ lấp đầy tốt ở nhiều khung giờ và nhiều cụm rạp khác nhau, đó là tín hiệu khá rõ cho thấy sức hút của phim không chỉ đến từ một nhóm khán giả nhất định”, ông Hải cho biết.