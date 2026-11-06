Lý Hải và Minh Hà dũng cảm chia tay sau 10 năm giữa lúc đang thăng hoa

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Lý Hải - Minh Hà. Sau 10 năm gắn bó với thương hiệu điện ảnh Lật Mặt, vợ chồng nam đạo diễn bất ngờ vắng bóng trên đường đua phòng vé, đặc biệt là mùa phim lễ 30/4 - 1/5. Điều đáng nói, cả hai tạm nói lời chia tay màn ảnh rộng không phải khi thương hiệu đã mất đi sức hút, mà giữa lúc những phần phim gần nhất vẫn liên tục mang về doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Sau 10 năm gắn bó với điện ảnh, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà vắng mặt trên đường đua màn ảnh rộng trong năm 2026.

Nhìn lại hành trình một thập kỷ, Lý Hải và Minh Hà đã tạo nên dấu ấn đáng kể trên thị trường điện ảnh Việt. Kể từ Lật Mặt đầu tiên ra mắt năm 2015, series dần phát triển qua 8 phần phim, trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh dài hơi và được đông đảo khán giả biết đến.

Đặc biệt, thành tích doanh thu của những phần phim gần đây càng cho thấy sức hút của thương hiệu này. Năm 2023, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt 273 tỷ đồng. Một năm sau, Lật Mặt 7: Một Điều Ước tiếp tục tạo tiếng vang với doanh thu 482 tỷ đồng. Đến năm 2025, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng dù không tái lập thành tích của phần trước vẫn thu về 231 tỷ đồng.

Ba phần phim liên tiếp vượt mốc 200 tỷ đồng là thành tích đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh. Những con số này không chỉ phản ánh khả năng thu hút khán giả của Lật Mặt mà còn cho thấy vị trí của Lý Hải - Minh Hà trên đường đua phòng vé. Chính vì vậy, việc cả hai không tiếp tục trình làng phần phim thứ 9 trong năm 2026 càng khiến nhiều người bất ngờ.

Ba phần phim Lật Mặt gần đây của Lý Hải và Minh Hà đều đạt trên 200 tỷ đồng doanh thu.

Bởi lẽ, khi một thương hiệu vẫn đang tạo ra doanh thu hàng trăm tỷ đồng, việc tiếp tục khai thác là lựa chọn dễ hiểu đối với bất kỳ nhà làm phim nào. Lý Hải - Minh Hà đã có sẵn nền tảng thương hiệu, lượng khán giả yêu mến và sự quan tâm đáng kể từ công chúng. Nếu tiếp tục ra mắt một phần Lật Mặt mới, cả hai ít nhất vẫn có lợi thế về mức độ nhận diện so với những dự án điện ảnh hoàn toàn mới. Thế nhưng, vợ chồng nam đạo diễn lại chọn chia tay giữa lúc đang thăng hoa.

Đó có lẽ là điều khiến sự vắng bóng của Lý Hải - Minh Hà trong năm 2026 đáng được nhìn nhận ở một góc độ khác. Không phải ai cũng dễ dàng tạm rời một hành trình đang mang lại những thành quả tích cực, nhất là khi hành trình ấy đã gắn bó với tên tuổi của mình suốt một thập kỷ.

Trong điện ảnh, duy trì thành công đôi khi còn khó hơn việc tạo ra thành công ban đầu. Một thương hiệu càng nổi tiếng, kỳ vọng dành cho những phần tiếp theo càng lớn. Với Lật Mặt, áp lực ấy càng rõ rệt sau thành tích 482 tỷ đồng của phần 7. Việc phần 8 đạt 231 tỷ đồng cho thấy thương hiệu vẫn có sức hút thương mại, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán làm thế nào để tiếp tục chinh phục khán giả trong những năm tới.

Bởi vậy, thay vì cố gắng duy trì lịch phát hành quen thuộc, một khoảng nghỉ có thể là lựa chọn phù hợp để Lý Hải - Minh Hà tìm kiếm những câu chuyện mới, làm mới cách kể và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những dự án tiếp theo.

Đặc biệt, trong bối cảnh điện ảnh Việt năm 2026 chứng kiến hàng loạt bộ phim ra mắt, sự cạnh tranh tại phòng vé ngày càng trở nên khốc liệt. Có những tác phẩm thắng lớn nhưng cũng không ít dự án chưa đạt doanh thu như kỳ vọng. Điều này cho thấy ngay cả những nhà làm phim đã có tên tuổi cũng không thể xem thành công là điều hiển nhiên.

Nhiều khán giả tiếc cho quyết định dừng lại sau 10 năm của vợ chồng Lý Hải và Minh Hà.

Với Lý Hải - Minh Hà, việc tạm rời đường đua trong năm nay vì thế còn có thể được xem là một cách giảm bớt áp lực phát hành và hạn chế những rủi ro khi chưa có câu chuyện thực sự phù hợp để tiếp nối thương hiệu.

Điều đáng mừng là dù vắng bóng, Lý Hải - Minh Hà vẫn nhận được sự quan tâm của những khán giả từng đồng hành cùng series. Trước đó, cả hai cũng từng chia sẻ rằng hành trình Lật Mặt vẫn còn nhiều giấc mơ chưa kể hết và những câu chuyện chưa dừng lại. Đây là tín hiệu khiến người hâm mộ có thêm cơ sở để hy vọng về một cuộc tái xuất trong tương lai.

Sau 10 năm, Lý Hải - Minh Hà đã chứng minh được khả năng xây dựng một thương hiệu điện ảnh có sức sống bền bỉ. Những cột mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng là thành quả đáng ghi nhận, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn nằm ở việc cả hai sẽ lựa chọn hướng đi nào để tiếp tục duy trì giá trị ấy.

Sau 10 năm, Lý Hải - Minh Hà đã chứng minh được khả năng xây dựng một thương hiệu điện ảnh có sức sống bền bỉ.

Vì thế, sự vắng bóng của Lý Hải - Minh Hà trong năm 2026 không nhất thiết là dấu hiệu của một hành trình đi xuống. Ngược lại, đó có thể là khoảng lặng cần thiết trước khi cả hai bước vào một giai đoạn mới. Đôi khi, bản lĩnh của người làm nghệ thuật không chỉ thể hiện ở việc liên tục tạo ra những thành công mà còn nằm ở khả năng biết dừng lại đúng lúc, ngay cả khi đang có trong tay một thương hiệu được khán giả yêu mến.

Và với Lý Hải - Minh Hà, quyết định tạm chia tay đường đua điện ảnh sau 10 năm, giữa lúc Lật Mặt vẫn mang về doanh thu hàng trăm tỷ đồng, có lẽ chính là một lựa chọn như thế. Một khoảng nghỉ đáng tiếc với khán giả, nhưng cũng có thể trở thành bước đệm để vợ chồng nam đạo diễn tiếp tục viết nên những chương mới cho thương hiệu điện ảnh đã gắn bó với mình suốt một thập kỷ.