Quang Lê công khai làm một việc với 'ngọc nữ Bolero' sau 15 năm

Mới đây, ca sĩ Quang Lê thu hút sự chú ý khi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thương Nhau Câu Hò Sắt Son, kết hợp cùng nữ ca sĩ Tố My. Không chỉ đánh dấu màn kết hợp giữa hai giọng ca theo đuổi dòng nhạc trữ tình, sản phẩm lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt với Quang Lê khi nam ca sĩ có dịp trở lại diễn xuất trong MV ca nhạc sau gần 15 năm.

Quang Lê trở lại đóng MV sau 15 năm

Trên trang cá nhân, Quang Lê hào hứng chia sẻ về lần tái xuất đặc biệt này. Nam ca sĩ cho biết kể từ thời điểm tham gia MV Về Đâu Mái Tóc Người Thương, anh mới có cơ hội trở lại hóa thân thành một nhân vật trong sản phẩm âm nhạc có cốt truyện. Khoảng thời gian gần 15 năm khiến trải nghiệm lần này mang đến cho giọng ca Bolero nhiều cảm xúc khó quên.

"Thật sự có chút hồi hộp, có chút bồi hồi, nhưng cũng vô cùng hào hứng khi được sống lại những cảm xúc của ngày xưa", Quang Lê bày tỏ. Chia sẻ của nam ca sĩ cho thấy anh không đơn thuần xem đây là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là dịp để bản thân tìm lại những trải nghiệm từng gắn bó trong một giai đoạn hoạt động nghệ thuật trước đây.

Đáng chú ý, lần trở lại này của Quang Lê có sự đồng hành của Tố My - nữ ca sĩ được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ Bolero". Cả hai cùng thể hiện ca khúc Thương Nhau Câu Hò Sắt Son, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển nằm trong dự án âm nhạc của Tố My.

Ca khúc mang âm hưởng ngọt ngào, đậm chất quê hương, với câu chuyện tình yêu được xây dựng theo hướng mộc mạc và chân thành. Thay vì chỉ tập trung vào phần trình diễn ca khúc, MV còn sử dụng những thước phim kể chuyện nhằm truyền tải cảm xúc và tạo sự kết nối với người xem. Đây cũng là điểm khiến sản phẩm trở nên đặc biệt hơn đối với Quang Lê, bởi anh có cơ hội thể hiện bản thân thông qua cả giọng hát lẫn diễn xuất.

Sự kết hợp giữa Quang Lê và Tố My cũng mang đến một màu sắc đáng chú ý cho sản phẩm. Cả hai đều có sự gắn bó với dòng nhạc Bolero và những ca khúc trữ tình giàu cảm xúc. Nếu Quang Lê sở hữu chất giọng ngọt ngào, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả thì Tố My lại được yêu mến bởi hình ảnh dịu dàng cùng phong cách thể hiện đậm chất Bolero. Sự đồng điệu trong màu sắc âm nhạc được kỳ vọng sẽ giúp Thương Nhau Câu Hò Sắt Son tạo được dấu ấn riêng.

Sự kết hợp giữa Quang Lê và Tố My cũng mang đến một màu sắc đáng chú ý cho sản phẩm.

Với Quang Lê, việc trở lại đóng phim trong MV sau gần 15 năm cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ chủ yếu được khán giả nhớ đến qua những sân khấu biểu diễn, các chương trình âm nhạc và những bản tình ca gắn liền với tên tuổi. Vì vậy, việc tiếp tục thử sức với hình thức kể chuyện bằng hình ảnh cho thấy anh vẫn hào hứng với những trải nghiệm mới, thay vì chỉ giới hạn bản thân trong vai trò ca sĩ biểu diễn.

Đặc biệt, việc lựa chọn một ca khúc mang âm hưởng quê hương, tình yêu đôi lứa để đánh dấu lần trở lại này cũng khá phù hợp với hình ảnh âm nhạc mà Quang Lê xây dựng trong nhiều năm qua. Những câu chuyện tình cảm bình dị, chân thành vốn là chất liệu quen thuộc trong dòng nhạc trữ tình, đồng thời cũng là yếu tố giúp các sản phẩm Bolero dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe.

Thông qua bài đăng, Quang Lê không giấu được sự háo hức khi chờ đợi phản hồi từ khán giả. Nam ca sĩ còn hài hước đặt câu hỏi liệu khả năng diễn xuất của mình sau 15 năm có còn đủ sức khiến người xem rung động hay không.

Với màn kết hợp cùng Tố My và sự trở lại đặc biệt của Quang Lê trong vai trò diễn xuất, MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn gợi lại những kỷ niệm về hình ảnh nam ca sĩ trong các dự án trước đây. Sau gần 15 năm, khán giả có thêm cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của giọng ca Bolero, đồng thời chờ đợi những cảm xúc mà câu chuyện tình yêu trong MV có thể mang lại.

Với Quang Lê, việc trở lại đóng phim trong MV sau gần 15 năm cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.