Thế giới của Jang Gyuri biến thành cơn ác mộng

Bộ phim kinh dị giật gân sắp ra mắt My Home vừa công bố những hình ảnh mới với sự góp mặt của Jang Gyuri.

My Home xoay quanh Gyu Bin (Jang Gyuri), một sinh viên đại học chuyển đến sống tại một căn hộ cao cấp với những điều kiện ưu đãi bất thường. Tại đây, cô bắt đầu trải qua hàng loạt sự kiện kỳ ​​quái khi sống cùng nữ chủ nhà thanh lịch Geum Rim (Bae Jong Ok).

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy sự tương phản rõ rệt trong thái độ của Gyu Bin, phản ánh quá trình biến đổi đầy kịch tính của cô trước thực tại kinh hoàng và nỗi sợ hãi ngày càng leo thang ngay tại chính nơi mình ở.

Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tối, Gyu Bin siết chặt một món vũ khí thô sơ, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy đe dọa, một chi tiết hé lộ màn lột xác ấn tượng trong diễn xuất của Jang Gyuri. Phần thể hiện của cô gợi mở về những sự kiện kinh hoàng sắp diễn ra, khi căn hộ vốn hoàn hảo ban đầu dần biến thành một địa ngục trần gian.

Trong một khung hình khác, cô ấy xuất hiện với tư thế đầy hung hăng, người bê bết máu, trông như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác giữa bối cảnh một ngôi đền shaman tăm tối.

Trong khi đó, hình ảnh cô ấy ướt sũng nước cùng một tiếng thở hắt ra thật sâu đã hé lộ phần nào những biến cố tàn khốc mà Gyu Bin sắp phải đối mặt. Bộ phim hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải hồi hộp dõi theo từng khoảnh khắc, nhờ màn thể hiện vừa tinh tế, vừa táo bạo của Jang Gyuri. My Home sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp vào ngày 25/11.