Joy (Red Velvet) tiết lộ gia cảnh từng khó khăn

Theo MyDaily, ngày 5/11, Joy xuất hiện trong video mới trên kênh YouTube Life84 của Kian84. Tại đây, thành viên Red Velvet có dịp nhìn lại những năm tháng đi học và hành trình theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ.

Nhắc đến quá trình gia nhập làng giải trí, Joy cho rằng bản thân là một trường hợp may mắn. Khi Kian84 nhận xét thành công của cô đến từ sự nỗ lực, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ từng đặt ra giới hạn rất rõ ràng cho con đường nghệ thuật.

"Nếu ngay từ đầu không đỗ vào SM Entertainment, tôi đã định sẽ không trở thành ca sĩ", Joy chia sẻ.

Joy cho rằng bản thân là một trường hợp may mắn.

Lý giải quyết định này, thành viên Red Velvet cho biết bản thân từng có thành tích học tập nổi bật và hoàn toàn có thể lựa chọn một hướng đi khác. "Hoàn cảnh gia đình tôi khi ấy không thực sự khá giả. Điều duy nhất tôi có thể làm từ nhỏ là cố gắng học thật chăm chỉ", nữ ca sĩ tâm sự.

Đáng chú ý, Joy tiết lộ từng đứng đầu lớp và đạt vị trí thứ 2 toàn trường. Thành tích này khiến Kian84 không khỏi bất ngờ. Theo Joy, từ khi còn nhỏ, cô đã thường xuyên suy nghĩ về tương lai và vấn đề tài chính. "Tôi lo lắng rất nhiều về tương lai. Ngay từ lúc đó, tôi đã tự hỏi: 'Sau này mình sẽ làm gì để kiếm sống?'", nữ thần tượng nhớ lại.

Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện khi Joy tham gia chuyến dã ngoại của trường vào năm lớp 8. Tại đây, cô quyết định lên sân khấu biểu diễn văn nghệ và nhanh chóng nhận được sự chú ý. "Ban đầu, các bạn phản ứng kiểu: 'Cậu ấy là ai mà thích thể hiện thế?'. Nhưng rồi đột nhiên tôi trở nên nổi tiếng", Joy kể.

Bước ngoặt bất ngờ xuất hiện khi Joy tham gia chuyến dã ngoại của trường vào năm lớp 8.

Kể từ đó, nữ ca sĩ thường xuyên được mời đi hát ở nhiều nơi. Cũng chính niềm đam mê âm nhạc khiến thành tích học tập của cô bắt đầu giảm sút.

Nghe câu chuyện, Kian84 nhận xét rằng Joy có lẽ vẫn sẽ thành công ngay cả khi không trở thành ca sĩ. Thành viên Red Velvet tự tin đáp: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi luôn có niềm tin vào bản thân".

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang thành tích học tập của các thành viên Red Velvet. Khi Kian84 cho rằng Joy hẳn là người học giỏi nhất nhóm, nữ ca sĩ lập tức nhắc đến Wendy. "Chị Wendy thậm chí còn từng nhận giải thưởng Obama. Chị ấy thực sự là một người xuất sắc trong học tập", Joy tự hào chia sẻ.

Những tiết lộ của Joy mang đến góc nhìn khác về cuộc sống trước khi nổi tiếng của nữ thần tượng. Đằng sau hình ảnh rạng rỡ trên sân khấu là một cô gái từng sớm lo lắng chuyện mưu sinh, nỗ lực học tập để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.

Những tiết lộ của Joy mang đến góc nhìn khác về cuộc sống trước khi nổi tiếng của nữ thần tượng.