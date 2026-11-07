Con nuôi Phi Nhung tiếp tục đăng đàn bức xúc: 'Đã ghét rồi thì nói gì cũng ghét'

Mới đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải đoạn clip chia sẻ quan điểm trước những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến mẹ. Đáng chú ý, sau khi Wendy Phạm lên tiếng, Tuyết Nhung - một trong những người con nuôi từng được Phi Nhung yêu thương, dìu dắt trên con đường ca hát cũng đã có phản ứng, thu hút sự chú ý của khán giả.

Cố ca sĩ Phi Nhung và con nuôi - Tuyết Nhung.

Cụ thể, Tuyết Nhung đã chia sẻ lại đoạn clip của Wendy Phạm, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của chị gái. Nữ ca sĩ viết: "Đã ghét rồi thì nói gì cũng ghét. Nên chị lớn sẽ chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi người xem để biết thêm thông tin nhé".

Dù chỉ là một chia sẻ ngắn gọn, động thái của Tuyết Nhung cho thấy cô ủng hộ việc Wendy Phạm trực tiếp lên tiếng trước những câu chuyện đang gây tranh luận. Đặc biệt, cách nữ ca sĩ gọi Wendy Phạm là "chị lớn" cũng phần nào thể hiện sự gần gũi giữa những người con của cố ca sĩ Phi Nhung.

Tuyết Nhung chia sẻ lại bài đăng của Wendy Phạm, đồng thời tiếp tục bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin sai lệch liên quan đến mẹ quá cố.

Trước đó, trong đoạn clip được đăng tải, Wendy Phạm không giấu được sự buồn bã và tức giận khi chứng kiến những thông tin tiêu cực liên quan đến mẹ. Tuy nhiên, cô cho rằng việc cố gắng giải thích với những người đã có sẵn định kiến là điều không dễ dàng.

Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ: "Những người yêu thương mẹ thì vẫn tin vào sự thật. Còn những người muốn tin mấy chuyện xấu, ghét mẹ, không thích mẹ thì đã tin vậy rồi, mình có nói bao nhiêu cũng không nghe. Mình buồn cho mẹ, tức cho mẹ nhưng làm gì đây đúng không".

Không chỉ bày tỏ cảm xúc, Wendy Phạm còn nhắc đến những hy sinh của mẹ khi còn sống. Cô khẳng định Phi Nhung đã làm việc cả đời để chăm lo cho con cháu, đồng thời tiết lộ các em được nữ ca sĩ nhận nuôi tại Việt Nam hiện vẫn có cuộc sống ổn định, được yêu thương và tiếp tục học hành.

Đây cũng là những thông tin mà Wendy Phạm mong muốn chia sẻ với khán giả giữa lúc xuất hiện nhiều lời đồn đoán liên quan đến mẹ quá cố.

Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái ruột - Wendy Phạm.

Đáng chú ý, Tuyết Nhung không phải lần đầu lên tiếng về những ồn ào này. Trước đó, nữ ca sĩ từng đăng tải bài viết dài, bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến Phi Nhung. Cô nhấn mạnh mẹ nuôi đã dành nhiều thời gian, sức khỏe để chăm lo cho những đứa trẻ được nhận nuôi, trong đó có chính mình.

Ngoài Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang cũng lần lượt chia sẻ những ký ức tốt đẹp, bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn bảo vệ hình ảnh của mẹ nuôi.

Việc Tuyết Nhung tiếp tục lên tiếng sau đoạn clip của Wendy Phạm cho thấy sự đồng lòng của những người con trong việc gìn giữ hình ảnh và ký ức về cố ca sĩ Phi Nhung.

Ngoài Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang trước đó cũng đã lên tiếng bảo vệ cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau nhiều năm Phi Nhung qua đời, tình cảm mà các con dành cho nữ ca sĩ vẫn được thể hiện qua từng lời chia sẻ. Với Tuyết Nhung, việc ủng hộ Wendy Phạm lần này cũng là cách cô tiếp tục lên tiếng bảo vệ người mẹ từng yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ mình trên hành trình trưởng thành.