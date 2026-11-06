Nhan sắc rực rỡ của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trước thềm Chung kết toàn quốc
Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến là bốn trụ cột xuyên suốt hành trình của 25 cô gái lọt vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua nhiều tháng tập luyện, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng, các thí sinh từng bước hoàn thiện kỹ năng, bồi đắp tri thức và ý thức trách nhiệm với xã hội. Các cô gái đã sẵn sàng cho đêm Chung kết quan trọng tại TP Hải Phòng vào tối mai 7/11.
Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh và Vũ Hồng Hạnh.
Người đẹp Nguyễn Thị Kim Châu và Đinh Hoàng Gia Linh.
Người đẹp Phạm Lê Ái Linh và Đặng Thị Ngọc Lan.
Người đẹp Hoàng Thị Hà Phương và Nguyễn Hồng Hạ Nghi.
Người đẹp Mai Thị Yến Nhi và Nguyễn Yến Trang.
Người đẹp Nguyễn Thị Thuý Linh và Đinh Diệu Anh.
Người đẹp Lê Phương Nghi và Gouband Lisa.
Người đẹp Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên và Phạm Vân Hà.
Người đẹp Nguyễn Thục Uyên Nhi và Nguyễn Thái Anh Thư.
Người đẹp Tạ Thị Hoa và Nguyễn Thị Hoa.
Người đẹp Vũ Thị Khánh Vi và Lưu Phương Anh.
Người đẹp Bùi Mai Linh và Bùi Minh Phương.
Người đẹp Trịnh Ngọc Huyền.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhan-sac-ruc-ro-cua-top-25-hoa-hau-viet-nam-2026-truoc-them-chung-ket-toan-quoc-post1892111.tpo