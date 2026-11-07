Ninh Dương Lan Ngọc và chàng trai kém 8 tuổi tay trắng trước khi công khai

Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trở thành hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi cùng xuất hiện trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp trên màn ảnh rộng, cả hai còn khiến khán giả thích thú với những khoảnh khắc tương tác gần gũi, tự nhiên phía sau hậu trường.

Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh nên duyên trong Chị Chị Em Em 3.

Đáng chú ý, trước khi chính thức công khai màn nên duyên trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh từng hoàn toàn tay trắng nếu xét về tài sản chung trong sự nghiệp điện ảnh. Cụ thể, dù đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, cả hai chưa từng đóng chung bất kỳ bộ phim nào trước đó.

Điều này đồng nghĩa với việc trước khi Chị Chị Em Em 3 ra mắt vào cuối tháng 10/2026, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh chưa sở hữu bất kỳ tác phẩm điện ảnh chung nào. Đây cũng là lý do khiến màn kết hợp lần này trở nên đặc biệt, đánh dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình đồng hành trên màn ảnh của hai diễn viên.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn với những màu sắc khác nhau. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng màn ảnh rộng, nữ diễn viên lựa chọn Chị Chị Em Em 3 để đánh dấu sự trở lại. Trong phim, cô đảm nhận vai Thị Liễu, nhân vật đòi hỏi sự tiết chế và những thay đổi nhất định trong cách thể hiện.

Trước khi Chị Chị Em Em 3 ra mắt vào cuối tháng 10/2026, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh chưa sở hữu bất kỳ tác phẩm điện ảnh chung nào.

Trong khi đó, Quốc Anh cũng từng bước khẳng định tên tuổi thông qua những dự án điện ảnh được khán giả quan tâm. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng lợi thế tuổi trẻ, nam diễn viên mang đến màu sắc riêng khi kết hợp cùng đàn chị hơn mình 8 tuổi.

Dù có những hành trình hoạt động nghệ thuật khác nhau, phải đến năm 2026, Ninh Dương Lan Ngọc và nam diễn viên kém 8 tuổi Quốc Anh mới có cơ hội gặp gỡ với tư cách một cặp đôi trên màn ảnh rộng. Sự kết hợp muộn màng này phần nào khiến khán giả tiếc nuối, bởi trước đó cả hai đều đã có những dấu ấn riêng nhưng chưa từng xuất hiện chung trong một tác phẩm điện ảnh.

Tuy nhiên, từ chỗ không có bất kỳ tài sản chung nào, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh đã chính thức sở hữu bộ phim đầu tiên đánh dấu màn nên duyên. Những phản hồi tích cực dành cho sự kết hợp của cả hai cũng mở ra kỳ vọng về những cơ hội hợp tác tiếp theo.

Những phản hồi tích cực khiến nhiều người chờ đợi vào tương lai của Ninh Dương Lan Ngọc và nam diễn viên kém 8 tuổi - Quốc Anh.

Có thể nói, sự tay trắng của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh trước khi công khai không liên quan đến tài sản cá nhân hay chuyện tình cảm ngoài đời, mà đơn giản là việc cả hai chưa từng có tác phẩm chung. Và sau Chị Chị Em Em 3, khán giả có thêm lý do để mong chờ những màn tái hợp của cặp đôi trong tương lai.