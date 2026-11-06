Nữ sinh 19 tuổi Học viện Bưu chính Viễn thông muốn mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Hưng Yên

Được xem là giải thưởng văn học danh giá nhất nước Pháp, Goncourt không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn có sức ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp nhà văn. Việc chủ nhân giải thưởng năm 2026 Philippe Jaenada công khai sử dụng ChatGPT đang đặt ra câu hỏi về tính nguyên bản và giới hạn của AI trong sáng tác.