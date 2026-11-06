Nữ sinh 19 tuổi Học viện Bưu chính Viễn thông muốn mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Hưng Yên
Phạm Lê Ái Linh kể từ khi cô thi Hoa hậu Việt Nam 2026, bố mẹ đi đến đâu cũng nhận được lời chúc mừng. Bất ngờ khi vào top 25, nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang nỗ lực để tiến gần hơn tới ước mơ mang vương miện về quê hương Hưng Yên.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-sinh-19-tuoi-hoc-vien-buu-chinh-vien-thong-muon-mang-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-ve-cho-hung-yen-post1891797.tpo