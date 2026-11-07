Tuyên bố của chồng kém 7 tuổi về hôn nhân bên Lê Phương

Lê Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Bóng ma hạnh phúc... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô bên ông xã kém 7 tuổi là ca sĩ Trung Kiên cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên chồng. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, nữ diễn viên cùng Trung Kiên dành thời gian đi ăn, tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.

Đáng chú ý, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tổ ấm của nữ diễn viên, một khán giả lại đưa ra nhận xét: "Lẽ ra Lê Phương phải được sống trong giàu sang, phú quý, địa vị xã hội hơn nữa. Tôi nghĩ vậy".

Trước ý kiến này, Trung Kiên đã trực tiếp phản hồi bằng lời chia sẻ đầy tinh tế. Ông xã Lê Phương viết: "Cảm ơn suy nghĩ tốt của chị. Người đàn ông trong ảnh chụp cùng Lê Phương có lẽ không thể cho Phương những điều như chị mong muốn nhưng theo mình thấy, anh ấy cho Phương được những điều mà Phương thực sự mong muốn ạ".

Phản hồi của Trung Kiên nhanh chóng nhận được sự chú ý. Thay vì tranh luận hay phản ứng gay gắt trước nhận xét của khán giả, nam ca sĩ lựa chọn cách trả lời nhẹ nhàng, đồng thời thể hiện quan điểm riêng về hạnh phúc trong hôn nhân.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với cách Trung Kiên bảo vệ và trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Không ít ý kiến cho rằng câu trả lời của nam ca sĩ vừa khéo léo, vừa cho thấy anh hiểu những mong muốn của vợ. Một số người cũng gửi lời chúc đến cặp đôi, hy vọng cả hai tiếp tục giữ được sự bình yên, gắn bó sau nhiều năm chung sống.

Tuyên bố của chồng về hôn nhân bên Lê Phương.

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn năm 2017. Dù chênh lệch 7 tuổi, cả hai vẫn duy trì cuộc sống gia đình hòa thuận, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Trải qua nhiều năm bên nhau, cặp đôi ngày càng cho thấy sự ăn ý trong cách xây dựng tổ ấm.

Sau khi kết hôn, Trung Kiên luôn được nhắc đến là người chồng quan tâm, yêu thương và ủng hộ công việc nghệ thuật của vợ. Nam ca sĩ không chỉ đồng hành với Lê Phương trong cuộc sống thường ngày mà còn dành sự chăm sóc cho gia đình, cùng cô nuôi dạy các con.

Trong khi đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ bên ông xã, cho thấy sự gắn kết giữa hai người không chỉ đến từ những dịp đặc biệt mà còn được vun đắp qua từng ngày.

Về phía Lê Phương, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh và duy trì sự hiện diện trước công chúng. Dù lịch trình công việc bận rộn, nữ diễn viên vẫn dành thời gian cho gia đình. Những hình ảnh đi ăn, du lịch hay sinh hoạt cùng chồng con thường xuyên được cô chia sẻ, nhận sự yêu thích từ đông đảo khán giả.