Nữ chính phim Việt đang gây bàn tán

Phòng vé Việt đang chứng kiến cuộc đấu giữa hai phim điện ảnh Chị chị em em 3 và Bò sữa bay. Chiếu sớm từ ngày 5/11, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ người xem. Bò sữa bay có màu sắc khá khác lạ ở thị trường điện ảnh Việt vài năm qua. Dự án gây ấn tượng về khâu dựng phim, mỹ thuật, bối cảnh và cách kể sáng tạo, bay bổng. Ngoài ra, màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ như Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Nguyễn Hùng... cũng cho thấy sự đồng đều, ăn ý.

Trong phim, Ngọc Xuân đảm nhận vai San, con gái của giám đốc nông trường Mộc Châu. San xinh đẹp, sắc sảo, thông minh và lãng mạn. Cô nghiêm khắc trong công việc, là người chế tạo thành công công thức sữa đặc biệt, từ đó lọt vào "tầm ngắm" của Trâu (Nguyễn Hùng), chàng trai nghèo đang tìm cách cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. San sau đó nảy sinh tình cảm đặc biệt với Trâu. Trong khi đó, Quân (Võ Điền Gia Huy) say đắm San.

Diễn xuất và vẻ ngoài của Ngọc Xuân trong phim thu hút khán giả. Trong nhiều khung hình, nét đẹp trong trẻo, nữ tính của nữ diễn viên nhận nhiều thiện cảm. So với hai dự án trước đó như Ngày xưa có một chuyện tình, Làm giàu với ma, ở Bò sữa bay, Ngọc Xuân tiến bộ nhiều về diễn xuất.

Vài năm qua, Ngọc Xuân không ngại thay đổi hình tượng. Không chỉ gắn với những trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng, nữ diễn viên còn phá cách với phong cách cá tính, gợi cảm. Năm 2025, Ngọc Xuân bắt đầu thử để kiểu tóc ngắn, uốn nhẹ sau nhiều năm trung thành với mái tóc dài. Hồi tháng 4, cô tiết lộ từng tăng cân lên tới 60 kg. Thời điểm đó, vẻ ngoài, phong cách thời trang của Ngọc Xuân gây bán tán.

Nữ diễn viên có lợi thế về sắc vóc với khuôn mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh phim ảnh, Ngọc Xuân còn tham gia nhiều sự kiện của nhãn hàng.

Hình ảnh lạ lẫm của Ngọc Xuân ở một sự kiện. Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, nữ diễn viên kể khi không đóng phim, cô thích ở nhà đọc sách, xem phim, thiền. Ngoài ra, người đẹp cũng trekking, du lịch nhiều nơi để bổ sung vốn sống.

Ngọc Xuân sinh năm 1999 tại Tiền Giang. Cô theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân vì niềm đam mê diễn xuất, đồng thời tích cực tham gia casting nhiều dự án. Nữ diễn viên từng thử sức với các dự án phim, trong đó có Đất rừng phương Nam. Tuy nhiên, phải đến khi góp mặt trong Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân mới thực sự ghi dấu ấn và được biết tới nhiều hơn. Năm 2025, Ngọc Xuân đảm nhận vai nhỏ trong Tử chiến trên không. Cô cũng góp mặt trong phim điện ảnh Làm giàu với ma.

An Nhi