Không còn cơ hội cho NSƯT Hoài Linh

Ngày 6/11 từng được kỳ vọng sẽ đánh dấu màn tái xuất của NSƯT Hoài Linh tại phòng vé Việt thông qua dự án điện ảnh Người Được Chọn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn chưa có những động thái quảng bá hay thông báo chính thức về lịch phát hành mới khiến khán giả yêu mến nam nghệ sĩ không khỏi tiếc nuối.

NSƯT Hoài Linh từng được kỳ vọng sẽ tái xuất phòng vé Việt vào đầu tháng 11.

Trước đó, Người Được Chọn được giới thiệu sẽ khởi chiếu vào ngày 6/11/2026. Đây là một trong những dự án điện ảnh nhận được sự quan tâm khi công bố sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh cùng NSƯT Hạnh Thúy.

Đáng chú ý, dù đã đến ngày phát hành từng được ấn định, bộ phim vẫn chưa công bố teaser, trailer hay triển khai các hoạt động truyền thông đáng kể để giới thiệu tác phẩm đến khán giả. Fanpage chính thức của Người Được Chọn cũng ghi nhận bài đăng gần nhất từ cuối tháng 5. Như vậy, đã khoảng 5 tháng trôi qua nhưng kênh truyền thông của dự án vẫn chưa có thêm những cập nhật mới. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả không thể gặp lại Hoài Linh trên màn ảnh rộng vào đúng ngày 6/11 như kỳ vọng ban đầu.

Theo nguồn tin riêng mà SAOstar có được, Người Được Chọn hiện vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện các công đoạn hậu kỳ. Ê-kíp đang tiếp tục hoàn thiện tác phẩm trước khi đưa bộ phim đến với khán giả trong thời gian tới.

Người Được Chọn do NSƯT Hoài Linh đóng chính hiện vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Thông tin này phần nào lý giải sự im ắng kéo dài của dự án suốt nhiều tháng qua. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy bộ phim vẫn đang được thực hiện, thay vì hoàn toàn không có thêm tiến triển như những lo ngại trước đó. Dẫu vậy, thời điểm Người Được Chọn chính thức ra rạp vẫn là dấu hỏi bởi lịch phát hành mới chưa được công bố.

Riêng với Hoài Linh, việc bộ phim chưa thể xuất hiện đúng ngày dự kiến khiến màn tái xuất điện ảnh tiếp theo của nam nghệ sĩ tiếp tục phải chờ đợi.

Trước đó, Hoài Linh từng ghi dấu ấn với hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, lần lượt ra mắt vào năm 2024 và 2025. Hai tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, trở thành cột mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại màn ảnh rộng của nam nghệ sĩ.

Trước đó, Hoài Linh từng ghi dấu ấn với hai phần phim Làm Giàu Với Ma.

Sau thành công này, nhiều khán giả kỳ vọng Hoài Linh sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé bằng những vai diễn mới. Đặc biệt, nhân vật thầy Thạch trong Người Được Chọn được giới thiệu có chiều sâu tâm lý, gắn với hoạt động hầu đồng, hứa hẹn mang đến một màu sắc khác biệt trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Không chỉ có Hoài Linh, sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy cũng là một trong những yếu tố khiến dự án được mong chờ. Cả hai đều là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, từng tạo dấu ấn ở sân khấu lẫn điện ảnh.

Chính vì vậy, việc Người Được Chọn chưa ra mắt đúng lịch công bố ban đầu ít nhiều để lại sự tiếc nuối. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, việc ê-kíp tiếp tục dành thời gian hoàn thiện hậu kỳ cũng có thể là bước chuẩn bị cần thiết để tác phẩm đạt chất lượng tốt hơn trước khi phát hành.

Đối với một dự án điện ảnh, việc đảm bảo chất lượng thành phẩm vẫn là yếu tố quan trọng. Bởi khán giả không chỉ mong được gặp lại nghệ sĩ mình yêu mến mà còn kỳ vọng vào một bộ phim chỉn chu, có nội dung đủ sức thuyết phục.

Việc Người Được Chọn chưa ra mắt đúng lịch công bố ban đầu ít nhiều để lại sự tiếc nuối, đặc biệt là những khán giả yêu mến NSƯT Hoài Linh.

Có thể nói, cơ hội gặp lại NSƯT Hoài Linh trên màn ảnh rộng vào ngày 6/11 đã không còn như kế hoạch ban đầu. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc khán giả hết hy vọng về màn tái xuất của nam nghệ sĩ.

Với thông tin Người Được Chọn vẫn đang được chỉnh sửa và hoàn thiện hậu kỳ, người hâm mộ có thêm cơ sở để tiếp tục chờ đợi. Điều được quan tâm nhất lúc này chính là thời điểm ê-kíp chính thức công bố lịch phát hành mới, qua đó đưa Hoài Linh trở lại phòng vé Việt sau thành công của hai phần phim Làm Giàu Với Ma.