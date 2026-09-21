Cuộc đối đầu giữa Hồng Đào và Kiều Oanh

Phòng vé Việt tuần qua có nhiều biến động khi loạt phim mới chính thức trình làng, trong đó có hai phim Việt là Út Lan 2 và Bóng ma nhà hát.

Út Lan 2 ban đầu ấn định lịch công chiếu vào 25/9, song mở bán suất chiếu đặc biệt ngay từ 18/9. Trong sáng đầu tiên bán vé, tác phẩm do Trần Trọng Dần đạo diễn vươn lên vị trí top 1 bảng tổng sắp, vượt mặt Lên hương có Hồng Đào đóng chính.

Song, phim chưa thể tạo được cú bứt phá về thành tích, một phần do phản ứng sớm của khán giả. Cụ thể, sau những suất chiếu đặc biệt, phần 2 Út Lan đang vấp phải những tranh luận trái chiều liên quan đến nội dung, kịch bản. Phim được khen ngợi ở hình ảnh đẹp, bối cảnh đầu tư song kịch bản còn lỏng lẻo, thiếu chiều sâu, chưa chinh phục được những khán giả khó tính.

Doanh thu trong ngày của Lên hương và Út Lan 2 bám đuổi sít sao. Ảnh: Box Office Vietnam.

Mặt khác, khâu truyền thông của tác phẩm cũng chưa thực sự hiệu quả. Mức độ nhận diện và thảo luận phim trên mạng xã hội không cao. Tính đến cuối ngày 20/9, tác phẩm có Kiều Oanh, Phương Nam đóng chính mang về hơn 21 tỷ đồng. Thành tích mở màn này không tệ, nhưng chưa nổi bật so với mặt bằng chung.

Hiện tại, Út Lan 2 vẫn đang bám đuổi sít sao về doanh thu trong ngày với đối thủ Lên hương. Bộ phim do Khương Ngọc đạo diễn dù suất chiếu ít hơn nhưng tốc độ bán vé lại có phần nhỉnh hơn đối thủ. Khép lại tuần chiếu thứ 2, Lên hương mang về hơn 74 tỷ đồng. Với việc Út Lan 2 mở màn mờ nhạt hơn so với dự kiến, Lên hương thuận lợi giữ thị phần phòng vé và gần như nắm chắc cơ hội đạt được mốc doanh thu 100 tỷ.

Một phim Việt khác cũng ra mắt tuần qua là Bóng ma nhà hát có thành tích khá ảm đạm. Khép lại tuần chào sân, tác phẩm do Lê Công Sơn cầm trịch chỉ mang về chưa đầy 2 tỷ đồng. Lượng suất chiếu mỗi ngày của phim cũng rất khiêm tốn (500-600 suất chiếu). Nếu không có bước ngoặt nào xảy ra, khả năng Bóng ma nhà hát đối diện thua lỗ là rất cao.

Bóng ma nhà hát có tuần mở màn ảm đạm. Ảnh: ĐPCC.

Tuần này, rạp Việt dự kiến tiếp tục có nhiều xáo trộn khi Trại buôn người ra mắt. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn khai thác câu chuyện về nạn buôn người qua biên giới, quy tụ hai gương mặt nổi bật là Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan.

Bên cạnh đó, loạt phim quốc tế cũng trình làng, đa số thuộc thể loại hoạt hình. Đáng chú ý, Avengers: Endgame cũng trở lại rạp Việt với bản chiếu lại đặc biệt.