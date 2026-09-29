Quảng Trực chú trọng tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên

Đồng chí Dương Huy Toàn gặp gỡ, nắm bắt tâm tư của đảng viên trẻ

Từ giao việc đến trưởng thành

Điểu Đặng Ngọc Tiến, đảng viên mới của Chi bộ bon Bu Prăng 2 là một trong những quần chúng ưu tú được phát hiện từ phong trào ở cơ sở. Trước khi được kết nạp Đảng, anh Tiến tích cực tham gia các hoạt động của bon, chăm lo phát triển kinh tế gia đình và có trách nhiệm với công việc chung, nhất là công tác an ninh cơ sở.

Với anh, vào Đảng cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm đối với bon làng, cộng đồng được đặt lên cao hơn; đồng thời là tiếp nối truyền thống của gia đình. “Vào Đảng là một niềm vinh dự, tự hào của bản thân tôi cũng như gia đình. Do đó, tôi luôn nỗ lực cố gắng phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào của bon, xã để xứng đáng với niềm tin của tổ chức, trách nhiệm với bà con. Tôi cũng vận động thanh niên trong bon phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để góp phần xây dựng bon làng phát triển”, anh Tiến chia sẻ.

Theo ông Y Phin BKrông, Bí thư Chi bộ bon Bu Prăng 2, xác định phát triển đảng viên có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo thêm sức mạnh cho Đảng. Từ đó, Chi bộ chủ động tạo nguồn, nhất là những quần chúng tích cực trong lao động, sản xuất, học tập và các phong trào ở địa phương. Hằng tháng, Chi bộ đều đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên vào sinh hoạt để bàn giải pháp và ra nghị quyết.

Anh Điểu Đặng Ngọc Tiến tích cực phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho bà con noi theo.

Năm 2026, Chi bộ đã kết nạp một đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 11 người; đồng thời cử 5 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tiếp tục giao việc, tạo môi trường phấn đấu vào Đảng. Ông Y Phin cho biết: “Việc tạo nguồn được thực hiện thường xuyên, nhất là kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình trong các phong trào, hoạt động cơ sở để bồi dưỡng, giao nhiệm vụ. Đây cũng là cách để chi bộ có nguồn kế cận, nhất là trong lực lượng trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)”.

Số lượng đi đôi với chất lượng

Đảng bộ xã Quảng Trực hiện có 20 tổ chức đảng với 403 đảng viên; trong đó có 128 đảng viên là người DTTS. Năm 2026, Đảng bộ xã được giao kết nạp 12 đảng viên thì chỉ 6 tháng đầu năm đã kết nạp 9 đảng viên và dự kiến đạt 100% vào quý III.

Theo đồng chí Dương Huy Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, lựa chọn nguồn, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương đã cử 120 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 66 người là đồng bào DTTS.

Đảng ủy xã Quảng Trực xác định việc phát triển đảng viên phải bảo đảm số lượng đi đôi với chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu mà xem nhẹ tiêu chuẩn

Đối tượng được quan tâm là những đoàn viên, thanh niên có ý chí vươn lên, tích cực tham gia phong trào; những người có uy tín, trách nhiệm trong cộng đồng và quần chúng là người DTTS. Đồng chí Dương Huy Toàn cho biết: “Địa phương xác định việc phát triển đảng viên phải bảo đảm số lượng đi đôi với chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu mà xem nhẹ tiêu chuẩn. Người được kết nạp phải có động cơ đúng đắn, phẩm chất, uy tín và được thử thách qua thực tiễn”.

Với cách làm này, sau khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, Đảng ủy xã tiếp tục rà soát nguồn tại các bon, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trong đội ngũ trí thức trẻ. Cấp ủy viên phụ trách địa bàn, đảng viên có kinh nghiệm tiếp tục được phân công giúp đỡ quần chúng.

Ở địa bàn biên giới, có đông đồng bào DTTS sinh sống như Quảng Trực, việc lựa chọn nguồn từ chính bon làng càng có ý nghĩa. Những người trưởng thành từ cộng đồng có điều kiện gần dân, hiểu dân, từ đó tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia xây dựng bon làng vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.