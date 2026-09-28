Cảnh ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok

Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) ngày 28/9 thông báo, lũ lụt nghiêm trọng ở Bangkok đã ảnh hưởng đến khoảng 329.000 gia đình, tương đương khoảng 700.000 người.

Nỗ lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thủ đô là quận Lat Krabang.

Tại quận Bang Kapi, bao gồm khu chung cư Khlong Chan và các cộng đồng lân cận thuộc phường Khlong Chan, có khoảng 20.000 người bị ảnh hưởng. Huyện Khannayao có khoảng 30.000 - 40.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và khoảng 10.000 người ở các cộng đồng gần kênh rạch thuộc các quận Laksi, Saphan Sung và Suan Luang.

Khoảng 1.500 bệnh nhân không thể đi lại đã được chuyển từ những ngôi nhà bị ngập lụt đến bệnh viện của Chính quyền Thủ đô Bangkok.

BMA đang kêu gọi quyên góp thực phẩm khô và nước uống. Phó Thống đốc Tavida cho biết: “Chúng tôi hiện đang cần hàng trăm nghìn chai nước uống để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng”.

Lực lượng cứu hộ của Quỹ Poh Teck Tung hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu nhà ở công cộng Rom Klao ở quận Lat Krabang ngày 27/9/2026. Ảnh: Quỹ Poh Teck Tung.

Chính quyền cũng kêu gọi sự hỗ trợ các bếp ăn di động, xe gầm cao và thuyền nhỏ để tiếp cận người dân ở những khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.

Theo AP, thành phố đã thiết lập hơn 200 nơi trú ẩn tạm thời, tính đến ngày 27/9, khoảng 3.000 người vẫn đang ở trong đó. Các quan chức cho biết 31 tuyến đường vẫn bị ảnh hưởng bởi nước lũ.

Các đội từ Quỹ Poh Teck Tung đã tham gia vào hoạt động hỗ trợ những người bị mắc kẹt do lũ lụt nghiêm trọng và giúp di dời cư dân khỏi nhà bị ngập của họ. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu nhà ở công cộng Rom Klao.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết ông đặc biệt lo ngại về cộng đồng Rom Klao, nơi có khoảng 30.000 cư dân. Một nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang và giới chức trách đang tìm kiếm sự hỗ trợ thêm từ Cơ quan Vận tải Công cộng Bangkok cùng các cơ quan khác để hỗ trợ công tác sơ tán.

Chính quyền Bangkok cho biết khoảng 20.000 người vẫn đang bị mắc kẹt trong cộng đồng. Các đội cứu hộ tiếp tục di chuyển những cư dân dễ bị tổn thương đến những nơi an toàn hơn.

Theo nhà chức trách, hầu hết cư dân còn lại trong khu vực vẫn cần hỗ trợ khẩn cấp, do nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đang khan hiếm.

Tình trạng ngập lụt sẽ giảm dần

Sáng ngày 28/9, nhiều tuyến phố ở thủ đô Bangkok vẫn ngập sâu trong nước lũ. Tuy nhiên, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết công tác thoát nước lũ vẫn đang tiếp diễn và mực nước trong các kênh rạch dự kiến ​​sẽ bắt đầu giảm xuống.

“Tình trạng ngập lụt ở các khu dân cư sẽ giảm dần vì mực nước kênh rạch hạ xuống. Máy bơm sẽ được lắp đặt ở các khu vực trũng thấp để đẩy nhanh quá trình thoát nước”, Thống đốc Sittipunt nói.

Phó Thống đốc Bangkok Wisanu Subsompon cho biết thêm, công tác thoát nước đang được đẩy nhanh đến mức tối đa để hạ mực nước các kênh Saen Saep và Prawet Burirom, những tuyến đường thủy chính ở phía Đông Bangkok, nhằm giúp chúng có thể xử lý lượng nước chảy tràn lớn hơn.

Một con phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

“Chiến lược chính là rút cạn nước các kênh Saen Saep và Prawet Burirom càng nhanh càng tốt, sau đó mực nước của các kênh nhỏ nối với chúng cũng sẽ giảm xuống”, ông nói.

"Hôm nay (28/9), tình hình lũ lụt dự kiến ​​sẽ được cải thiện ở đoạn đầu đường Ramkhamhaeng. Tình hình ở kênh Khlong Chan có thể mất nhiều thời gian hơn vì nó nằm xa hơn. Sẽ mất 3 ngày để rút nước trong các kênh chính một cách hiệu quả", ông nói tiếp.

Theo Phó Thống đốc Wisanu Subsompon, việc bơm hết nước ra khỏi các kênh rạch đang tràn bờ ở các khu dân cư sẽ không dễ dàng. Việc thoát nước sẽ mất khoảng một tuần ở Lat Krabang, nơi bị ngập lụt nghiêm trọng.

Mời độc giả xem thêm video về một trận mưa lớn ở Nhật Bản hồi năm 2025

Nguồn video: VTV