Của hồi cố chủ!
Lúc lưu thông đến đoạn đường bê-tông qua thôn Quý Mỹ (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), anh Nguyễn Đình Quang (2000, trú xã Thăng Bình) nhặt được túi xách có 17,2 triệu đồng cùng một số vật dụng cá nhân.
Ngay sau đó, anh Quang chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Thăng Bình giao nộp để xác minh, trao trả cho người đánh rơi. Công an xã khẩn trương xác minh, xác định được người đánh rơi tài sản là bà Trần Thị Yến (1955, trú xã Thăng Phú, Đà Nẵng). Ngày 18-11, Công an xã Thăng Bình cho biết, đã hoàn tất thủ tục và trao trả số tiền 17,2 triệu đồng cùng các vật dụng cá nhân cho bà Yến. Nhận lại tài sản, bà Yến xúc động cảm ơn anh Nguyễn Đình Quang và lực lượng Công an xã Thăng Bình đã tận tình hỗ trợ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cua-hoi-co-chu-post361222.html