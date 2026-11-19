Công an xã Thăng Bình trao trả số tiền đánh rơi cho bà Yến.

Ngay sau đó, anh Quang chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Thăng Bình giao nộp để xác minh, trao trả cho người đánh rơi. Công an xã khẩn trương xác minh, xác định được người đánh rơi tài sản là bà Trần Thị Yến (1955, trú xã Thăng Phú, Đà Nẵng). Ngày 18-11, Công an xã Thăng Bình cho biết, đã hoàn tất thủ tục và trao trả số tiền 17,2 triệu đồng cùng các vật dụng cá nhân cho bà Yến. Nhận lại tài sản, bà Yến xúc động cảm ơn anh Nguyễn Đình Quang và lực lượng Công an xã Thăng Bình đã tận tình hỗ trợ.