Lập tuyến “vành đai” để ngăn thanh thiếu niên “đi bão”

Từ đầu tháng 11/2026, qua nắm tình hình và triển khai biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an Nghệ An phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hẹn nhau sử dụng xe mô tô tụ tập, di chuyển đông người trên tuyến đường trọng điểm. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT và an toàn giao thông nên Công an Nghệ An đã chủ động xây dựng phương án ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả vi phạm pháp luật.

Công an Nghệ An tiến hành test nhanh ma túy đối với các đối tượng tụ tập đua xe

Các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự được thành lập, phối hợp Công an các xã, phường thuộc địa bàn trung tâm đồng loạt ra quân, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại tuyến, địa bàn, khung giờ có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Đến đêm 7/11, từ thông tin nắm được trên không gian mạng về việc có nhiều hội, nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập tại khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, thuộc các phường Thành Vinh, Trường Vinh để đua xe, “đi bão”, các tổ công tác liên ngành đã đồng loạt ém quân, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Bằng biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, đến rạng sáng ngày 8/11 lực lượng chức năng kịp thời triệu tập răn đe, ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện ngay khi các đối tượng vừa chuẩn bị tụ tập, không để xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất ANTT.

Trước đó, thông qua tuần tra vũ trang tại địa bàn các phường trung tâm, Công an Nghệ An cũng đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản 348 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tất cả các trường hợp này đều được tổ chức kiểm tra ma túy và xác minh, làm rõ vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định nhưng vẫn được gia đình giao xe để sử dụng. Một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất ANTT.

Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng đập phá kính hàng loạt ô tô gây xôn xao dư luận

Phần lớn các đối tượng tham gia tụ tập, “đi bão” xuyên đêm đều đang trong độ tuổi vị thành niên, từ 13 - 18 tuổi là phổ biến, trong đó phần lớn các em đang là học sinh; cá biệt nhiều nữ sinh cũng tham gia. Một bộ phận khác đã bỏ học sớm, lêu lổng và thiếu sự quản lý từ gia đình. Nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa, để con cái ở với ông bà nên thiếu sự quan tâm, giáo dục kỹ năng sống.

Công an Nghệ An quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và gây rối ANTT

Thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, trong thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên hẹn nhau trên mạng xã hội rồi tụ tập thành các hội nhóm ngoài đời thực diễn ra khá phổ biến. Những đối tượng này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tụ tập, chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và mất ANTT. Ngoài việc thành lập các tổ công tác liên ngành để lần theo dấu vết nóng, Công an Nghệ An còn sử dụng hệ thống camera ghi nhận hình ảnh các trường hợp vi phạm, phục vụ công tác xác minh, xử lý, xử phạt nguội theo quy định.

Từ “đi bão” đến phát sinh mầm mống tội phạm

Không chỉ gây mất ANTT, trào lưu tụ tập để đi dạo ban đêm, “đi lượn đường” của một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều biến tướng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phát sinh tệ nạn xã hội và gây hệ lụy xấu cho tình hình an ninh trật tự xã hội. Việc dễ dàng tụ tập về đêm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi cùng tâm lý bốc đồng, thích thể hiện lệch chuẩn đã biến các em thành nạn nhân lẫn tội phạm chỉ trong khoảnh khắc. Thực tế cho thấy, không ít đối tượng lợi dụng việc “đi bão” để mang theo vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng khiêu khích, rượt đuổi, tấn công vô cớ chỉ vì những lý do mâu thuẫn bốc đồng cũng đã xảy ra. Thậm chí, một số đối tượng quen biết nhau qua những lần tụ tập đã thông đồng, bàn bạc rồi nảy sinh hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

“Vành đai” được lập nên nhưng một đối tượng vẫn liều lĩnh “thông chốt”

Quen biết nhau trên mạng xã hội, gặp nhau từ những lần tụ tập đua xe, Lý Xuân Hoạt (sinh năm 2009), Nguyễn Đình Hoàng (sinh năm 2013) cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (sinh năm 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng kết thân, giao du với nhau. Đến đêm 18/10/2026, sau khi “đi bão” xong, hết tiền tiêu xài nên cả ba đối tượng đã bàn bạc thống nhất tìm các xe ô tô không có người trông coi, đập bể kính để lấy trộm tài sản.

Hoạt điều khiển xe mô tô chở Hoàng và Hùng đi theo tuyến Quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu. Khoảng 2h sáng ngày 19/10, khi đến địa phận xã Diễn Châu, phát hiện xe ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, cầm theo một dụng cụ phá kính ô tô khẩn cấp để đập vỡ cửa kính lái phía sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Tuy nhiên, do không thấy tài sản có giá trị, 3 đối tượng di chuyển, tìm các xe ô tô khác. Với cách thức như trên, đến 3h sáng 19/10, tại phường Thành Vinh, lợi dụng vỉa hè chung cư không có camera an ninh và người trông coi, ba đối tượng tiếp tục sử dụng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 xe ô tô khác. Chỉ sau chưa đầy 24h kể từ thời điểm gây án, cả 3 đối tượng đều đã bị bắt giữ để làm rõ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nhiều em mới chỉ là học sinh cấp 2 vẫn được bố mẹ giao xe máy để sử dụng

Trước đó, trong đợt ra quân truy quét thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT vào buổi tối trên địa bàn xã Nghĩa Đàn, lực lượng Công an phát hiện Võ Văn H.N. (sinh năm 2010), trú tại xã Nam Đàn điều khiển xe máy Wave Alpha không gắn biển số, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tổ công tác tiến hành xác minh nguồn gốc phương tiện và xác định chiếc xe trên mang biển số 37AL-056.14, chủ xe là một người trú tại xã Nam Đàn, phương tiện bị mất trộm vào ngày 8/9/2026.

Nhiều thanh thiếu niên mang theo hung khí, vũ khí trong quá trình tụ tập để gây hấn

Để ngăn chặn vấn nạn thanh thiếu niên tụ tập, “đi bão” đua xe trái phép, thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát tại tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực trung tâm, tuyến giao thông phức tạp, địa bàn tập trung đông thanh, thiếu niên, học sinh. Lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và lực lượng liên ngành, tăng cường nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, thời gian có nguy cơ cao phát sinh vi phạm để tổ chức lực lượng phù hợp; tập trung xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây mất ANTT.

Hàng trăm thanh thiếu niên “đi bão” xuyên đêm bị Công an Nghệ An xử lý

Tiếp tục kết hợp giữa phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, xử lý nghiêm, chú trọng phối hợp với nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên, học sinh, chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT trên địa bàn.