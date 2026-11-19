Anh Minh trao trả chiếc ví nhặt được cho du khách.

Ngày 18-11, Công an xã Đông Giang cho biết, qua xác minh thông tin trên giấy tờ, cơ quan Công an xã đã xác định được chủ sở hữu và mời du khách nước ngoài đến nhận lại đầy đủ giấy tờ tùy thân. Hành động đẹp của anh Minh góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nghĩa tình và mến khách.

LÊ VƯƠNG

* Chiều 17-11, Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của anh Victor Jacquet (2006, quốc tịch Pháp) về việc để quên ĐTDĐ trên xe ô-tô dịch vụ khi tham quan TP Đà Nẵng. Lập tức, Công an phường Cẩm Lệ tổ chức rà soát, xác minh phương tiện và liên hệ được với tài xế để kiểm tra, tìm kiếm và đem tài sản để quên đến trao trả cho du khách vào chiều cùng ngày. Nhận lại tài sản, anh Victor xúc động cảm ơn lực lượng Công an Cẩm Lệ và người tài xế tốt bụng. Tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an phường Cẩm Lệ và tài xế xe ô-tô đã góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện trong lòng du khách quốc tế.

P.V

Công an phường Cẩm Lệ trao trả tài sản cho anh Victor.