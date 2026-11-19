Theo kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, trong số các cuộc thanh tra chính thức có 5 cuộc thanh tra liên quan đến các doanh nghiệp xổ số, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp.HCM; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Thanh tra Vietlott và 4 công ty xổ số về phòng, chống rửa tiền (Ảnh minh họa).

Trong đó, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) thuộc Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra Vietlott, Công ty Xổ số kiến thiết Tp.HCM và Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026, thời hạn thanh tra là 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý 3 và quý 4/2027.

Đối với Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) thuộc Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý vốn và tài sản tại hai doanh nghiệp này, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2026, thời hạn thanh tra 30 ngày, dự kiến thực hiện trong quý 3/2027.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cuộc thanh tra theo kế hoạch phải thực hiện việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và cảnh báo vi phạm.

Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định pháp luật.

Đối với những cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, cơ quan chức năng cần xem xét các biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định; bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, khách quan, không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Cùng với đó, cơ quan này định hướng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra cần được tăng cường, nâng cao chất lượng, bảo đảm các kết luận và kiến nghị thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng thanh tra; đồng thời sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đã có.

Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động thanh tra để nhũng nhiễu, vụ lợi.