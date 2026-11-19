Sáng 19/11, sau một ngày xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) cùng 5 cựu cán bộ tại Hà Nội liên quan vụ án hình sự xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Toàn bộ 6 bị cáo của vụ án đều được đề nghị cho hưởng án treo.

Theo đó, VKS đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản từ 30 - 36 tháng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng; đồng thời, phạt bổ sung bị cáo 100 triệu đồng.

Với 5 bị cáo hầu tòa tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị phạt từ 24 - 30 tháng cho hưởng án treo đối với: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, đều là cựu Phó chủ tịch UBND phường này; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ.

Bị cáo còn lại là Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng bị VKS đề nghị tuyên mức án từ 18 - 24 tháng án treo.

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo đều khai nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

"Đến nay, các căn hộ có nhiều vi phạm về xây dựng dẫn đến không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người mua nhà và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý trật tự đô thị của cơ quan nhà nước", đại diện VKS nêu.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản phải chịu trách nhiệm chính về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, quá trình tố tụng, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; đồng thời, chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Cũng theo VKS, bị cáo Lê Thanh Thản hiện trên 70 tuổi nên thuộc trường hợp được xem xét cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo còn lại, VKS đánh giá Đỗ Văn Hưng là người phạm tội với vai trò đứng đầu, còn lại đều sai phạm có mức độ.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây cũ quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes của ông Thản được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án nêu trên theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Từ tháng 10/2010, ông Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Theo cáo buộc, bị can đã cho xây dựng tăng diện tích, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đại diện VKSND Hà Nội tại phiên tòa.

Từ tháng 3/2011, ông Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, nhằm bán các căn hộ tại dự án này. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân. Sau đó, bị cáo Thản bán trái quy định 519 căn hộ cho 519 khách hàng, qua đó thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng.

Trong phần xét hỏi ngày 18/11, tòa án cho biết, kết luận định giá xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là 2.047 tỷ đồng. Tòa yêu cầu bị cáo Thản làm rõ nguồn lực tài chính để đảm bảo chi trả khoản tiền này.

Trả lời Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch Mường Thanh cho hay đã nộp 530 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án vào chiều 17/11. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nguồn lực từ các dự án bất động sản đang triển khai, gồm cả Khu đô thị Thanh Hà.

Theo bị cáo Thản, khu đô thị này còn hơn 200ha đất đã thực hiện các thủ tục liên quan nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch. Bị cáo mong cơ quan chức năng tạo điều kiện để tiếp tục triển khai các dự án để đủ tiền bồi thường.