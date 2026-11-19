UBND xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Bé trai được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, cân nặng khoảng 3kg và ước tính mới khoảng 1 ngày tuổi.

Theo thông báo của UBND xã Kỳ Hoa ngày 16/11, khoảng 6h30 cùng ngày, một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện trước cửa một hộ dân tại tổ liên gia số 3, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Trạm Y tế xã Kỳ Hoa tiến hành cắt rốn, đưa trẻ về trạm để kiểm tra sức khỏe, theo dõi và chăm sóc.

Cháu bé bị bỏ rơi.↵

Thông tin ban đầu cho biết, trẻ là bé trai, cân nặng 3kg, độ tuổi ước tính khoảng 1 ngày. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của bé chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

UBND xã Kỳ Hoa đã bàn giao trẻ cho Trạm Y tế xã tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm kiếm cha mẹ đẻ.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ, UBND xã đề nghị cha, mẹ đẻ của bé liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, xác minh và giải quyết việc nhận lại con theo quy định.

Trường hợp thân nhân hoặc cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan đến cha, mẹ đẻ của trẻ, đề nghị kịp thời cung cấp cho UBND xã Kỳ Hoa.

Thông báo tìm cha mẹ đẻ cho trẻ được niêm yết công khai trong 7 ngày liên tục, từ ngày 16/11 đến hết ngày 22/11/2026, tại trụ sở UBND xã Kỳ Hoa, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và phát trên hệ thống truyền thanh xã.

Sau thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND xã Kỳ Hoa sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền triển khai những thủ tục tiếp theo nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và các quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ.

Trong thời gian niêm yết, nếu có người đến nhận trẻ, UBND xã sẽ phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của trẻ, người dân có thể liên hệ UBND xã Kỳ Hoa thông qua ông Lương Thị Mỹ Dung, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã, số điện thoại 0375.385.439 để kịp thời cung cấp thông tin.