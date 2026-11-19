Ngày 19/11, theo tin từ Công an tỉnh An Giang, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc đánh rơi túi tài sản chứa 28 chỉ vàng 24K cùng nhiều giấy tờ cá nhân, Công an xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang đã khẩn trương xác minh, tìm lại và trao trả đầy đủ tài sản.

Theo đó, ngày 2/11, Công an xã U Minh Thượng tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị Hồng Thắm, trú tại ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang, về việc đánh rơi tài sản trong quá trình di chuyển từ nhà đến Phân trại 2, Trại giam Kênh 7.

Theo trình báo, khoảng 7h ngày 30/10, chị Thắm làm thất lạc một bọc màu đen, bên trong có túi xách chứa 28 chỉ vàng 24K, một đôi bông tai, một miếng vàng 18K chưa xác định trọng lượng cùng một số giấy tờ cá nhân.

Chị Lê Thị Hồng Thắm nhận lại tài sản đánh rơi tại Công an xã U Minh Thượng. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã U Minh Thượng triển khai các biện pháp xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại những khu vực liên quan, đồng thời thu thập thông tin từ người chứng kiến.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định một người đi đường khoảng 50 tuổi đã nhặt được bọc tài sản nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã U Minh Thượng đã tìm lại toàn bộ số tài sản và tổ chức trao trả cho chị Thắm theo quy định.

Nhận lại số vàng và giấy tờ cá nhân, chị Thắm không giấu được sự xúc động, vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tận tình hỗ trợ tìm kiếm tài sản.