Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai tại ấp Ngọc Định, xã Định Quán, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến giám đốc công ty bị thương chiều 17/11.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, ngày 18/11/2026, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 17/11/2026 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, thường trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán) dùng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (sinh năm 1978, thường trú tại ấp La Ngà, xã Định Quán), Giám đốc công ty. Ông C. bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, rồi dùng súng tự sát. Người dân phát hiện và đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Sau đó, Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tử vong tại đây.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.