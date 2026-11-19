Cơ quan Công an khởi tố 3 đối tượng.

Nhóm này rao bán flycam, bể cá cảnh giả trên mạng xã hội; khi có người hỏi mua thì yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc. Tiếp đó, các đối tượng tạo đơn hàng giả gửi cho người mua để tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi người mua nghi ngờ, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận. Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của hàng chục người trên cả nước. Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.