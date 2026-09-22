Cú hích từ đầu tư công

Theo cơ quan thống kê, tình hình kinh tế-xã hội của Thủ đô trong 8 tháng năm 2026 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều điểm sáng so với cùng kỳ năm trước: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%; tổng doanh thu từ hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đạt 204,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,4%; tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 24,5 triệu lượt khách, tăng 11,7%... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Các công trình, hạ tầng góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô. Ảnh: TUẤN HUY

Trong khi đó, hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phản ánh những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và điều hành, giám sát tiến độ dự án. Nhiều công trình, hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh thi công, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm.

Tính chung 8 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 52,6% kế hoạch năm. Nguồn lực đầu tư công tiếp tục được bổ sung và tập trung cho các dự án có tính lan tỏa cao. Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố đã thông qua việc bổ sung 15 nghìn tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025, ưu tiên các công trình lớn, trọng điểm và cấp bách. Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai chương trình phát triển 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng; các dự án nhà ở cho thuê gắn với mô hình TOD và các dự án phát triển đô thị mới.

Trong nửa cuối năm 2026, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP Hà Nội cần tiếp tục duy trì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của thành phố.

Mới đây, TP Hà Nội đã tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng. Các dự án, công trình trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị. Đây là những công trình quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô. Các dự án, công trình khánh thành có thể kể đến như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục; hồ điều hòa Phú Đô; dự án cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1; hồ điều hòa Thụy Phương 2.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, các dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội Thủ đô.