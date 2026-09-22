Tỷ giá hôm nay 22/9: Giá USD nhích tăng
Sáng 22/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng đồng loạt nhích tăng.
Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay niêm yết tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.640 VND/USD, tăng 3 đồng so với sáng 21/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.358 - 26.922 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25 sáng nay, giá USD tăng 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 25.830 VND/USD mua vào và 26.210 VND/USD bán ra.
Tương tự, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp đà tăng. Vietcombank tăng lần lượt 3 đồng và 7 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, đưa giá NDT lên mức 3.825 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, giá NDT giao dịch ở mức 3.811 - 3.957 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng ở chiều bán ra so với sáng 21/9.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-22-9-gia-usd-nhich-tang/437688.html