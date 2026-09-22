Tỷ giá hôm nay 22/9: Giá USD nhích tăng

Tỷ giá hôm nay 22/9

Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay niêm yết tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.640 VND/USD, tăng 3 đồng so với sáng 21/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.358 - 26.922 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25 sáng nay, giá USD tăng 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 25.830 VND/USD mua vào và 26.210 VND/USD bán ra.

Tương tự, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp đà tăng. Vietcombank tăng lần lượt 3 đồng và 7 đồng đối với chiều mua vào và bán ra, đưa giá NDT lên mức 3.825 - 3.948 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, giá NDT giao dịch ở mức 3.811 - 3.957 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng ở chiều bán ra so với sáng 21/9.