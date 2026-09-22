Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/9

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Thị trường ngoại tệ phiên 21/9, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.406 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.868 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 26.015 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên 18/9.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 50 đồng ở chiều mua vào và 40 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.920 VND/USD và 26.020 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 21/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,50 - 2,50 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng trong khi đi ngang ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần so với phiên cuối tuần trước, giao dịch tại: qua đêm 7,00%; 1 tuần 4,80%; 2 tuần 6,00% và 1 tháng 6,50%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,02 - 0,06 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 3,85%; 1 tuần 3,90%; 2 tuần 3,95%, 1 tháng 4,05.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên: 3 năm 3,71%; 5 năm 4,29%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 46.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Có 57.066,10 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 9.151,08 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN bơm ròng 47.915,02 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở hôm qua. Có 200.403,11 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần tiêu cực khi cả 3 chỉ số chốt phiên trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) xuống mức 1.799,67 điểm; HNX-Index mất 0,91 điểm (-0,31%) còn 274,38 điểm; UPCoM-Index lùi 0,05 điểm (-0,04%) về 126,35 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt trên 14.600 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 678 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, tính đến 15/9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt mốc 825,19 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thâm hụt cán cân thương mại tiếp tục nới rộng lên 23,5 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 9/2026 đạt 54,86 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ở mức 26,02 tỷ USD, nhập khẩu 28,84 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/09, kim ngạch xuất khẩu đạt 400,84 tỷ USD, tăng 23,2%, nhập khẩu 424,35 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ.

Tin quốc tế

Giá chào bán bất động sản tại Anh tăng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Dữ liệu của Rightmove cho thấy, giá bất động sản được chào bán tại Anh tăng 0,7% trong tháng 8; đây là mức tăng hàng tháng cao hơn so với mức trung bình của cùng kỳ hàng năm, sau khi giá đã giảm 2,0% trong tháng trước đó. So với cùng kỳ 2025, giá chào bán thấp hơn 0,8%.

Bà Colleen Babcock, chuyên gia bất động sản tại Rightmove, cho biết: "Mức tăng giá cao hơn trung bình trong tháng 9 là tín hiệu đáng mừng cho thấy niềm tin thị trường đã quay trở lại sau một mùa hè khá trầm lắng, tuy nhiên đây chỉ nên được xem là một sự phục hồi khiêm tốn. Lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn hai năm đã tăng từ 5,09% lên 5,29%, trong khi triển vọng chấm dứt cuộc xung đột tại Iran - yếu tố đẩy chi phí vay vốn lên cao - vẫn còn rất mờ mịt”.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản (LPR) tháng thứ 16 liên tiếp. Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) thông báo giữ nguyên LPR kỳ hạn một năm ở mức 3,0% và LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Các chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, mặc dù nhu cầu nội địa suy yếu vẫn đang gây áp lực lên nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm (4,7%) vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu cả năm (4,5-5,0%); đồng thời, biên độ lãi ròng (NIM) thấp tại các ngân hàng cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giữ nguyên LPR.