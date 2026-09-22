Giá bạc hôm nay 22/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 22/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h45 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,241 - 2,310 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,26% so với ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,302 - 2,377 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,227 - 2,296 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 21/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 65,99 USD/ounce.

Theo giới phân tích, những lo ngại dai dẳng trong giới đầu cơ về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 18/9. Những yếu tố bất lợi này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 88% về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố lập trường chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, trong phát biểu cuối tuần qua đã nói lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ riêng giá dầu.