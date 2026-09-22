Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (22/9/2026)

Theo bảng lãi suất huy động cập nhật ngày 22/9/2026, Shinhan Bank đang niêm yết mức 7%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và cao nhất 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Ở kỳ hạn 18 tháng, lãi suất của ngân hàng này là 7,1%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,6%/năm.

MB Bank áp dụng lãi suất 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng, đồng thời nâng lên 7%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. MSB niêm yết 6,5%/năm tại 12 tháng, 6,3%/năm tại 18 và 24 tháng.

Đáng chú ý, Bac A Bank ghi nhận mức 7,05%/năm ở cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7,1%/năm tại 12 tháng; các kỳ hạn 18 và 24 tháng lần lượt ở mức 6,95%/năm. LPBank cũng niêm yết 6,4%/năm ở 6 tháng, 6,3% ở 9 tháng và 6,6-6,8%/năm tại các kỳ hạn từ 12-24 tháng.

Trong nhóm ngân hàng lớn, Vietcombank niêm yết 5,9%/năm tại 12 tháng và 6%/năm tại 24 tháng; Vietbank áp dụng 6%/năm ở 12 tháng và 6,3%/năm ở 18-24 tháng.

Nhìn chung, bảng lãi suất cho thấy mức niêm yết có sự phân hóa đáng kể theo từng ngân hàng và kỳ hạn. Các mức trên là lãi suất huy động được tổng hợp theo bảng cập nhật ngày 22/9/2026; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm, số tiền gửi và chính sách từng ngân hàng.