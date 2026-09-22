Luật An toàn thực phẩm sửa đổi: Siết trách nhiệm, đẩy mạnh hậu kiểm

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải chủ trì phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Chiều tối 21/9, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết, việc xây dựng Luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Đồng thời, dự án Luật xác định, đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và người dân trong phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Phương Tuấn phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Dự thảo hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin phục vụ quản lý nhà nước và lợi ích công cộng; tăng cường hậu kiểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Cùng với đó là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định các vấn đề chung về an toàn thực phẩm; quyền, nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh thực phẩm; điều kiện đối với thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực phẩm; các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm; hoạt động thử nghiệm, giám định phục vụ quản lý nhà nước; hệ thống thông tin, truy xuất nguồn gốc; thông tin, truyền thông, quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm và quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Tại phiên họp, các ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới, đồng thời thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng mới về kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quản lý.

Sau 15 năm thi hành Luật An toàn thực phẩm năm 2010, một số bất cập cần tiếp tục được khắc phục, nhất là mô hình quản lý còn phân tán, có những điểm giao thoa giữa các cơ quan; hệ thống cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ; cơ chế phân tích nguy cơ chưa được vận hành đầy đủ. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những phương thức kinh doanh mới trên môi trường số như thương mại điện tử, giao đồ ăn trực tuyến.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, an toàn thực phẩm là lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đời sống nhân dân, sự phát triển của giống nòi cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ nhiệm Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến; tiếp tục rà soát dự thảo Luật và hồ sơ, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau, các cơ chế đặc thù, chính sách có phạm vi tác động lớn và khác biệt với pháp luật có liên quan.

Trong quá trình hoàn thiện dự án Luật, Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành liên quan để xử lý những vấn đề về tính thống nhất của pháp luật, đồng thời bảo đảm nguồn lực và tính khả thi khi Luật được triển khai.