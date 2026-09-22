Vui mùa mắc ca

Người dân xã Quốc Khánh kiểm tra chất lượng quả mắc ca trước khi thu hoạch

Từ năm 2020 trở lại đây, phong trào trồng cây mắc ca phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh. Cây mắc ca được người dân trồng tập trung chủ yếu tại các xã: Yên Phúc, Văn Lãng, Lợi Bác, Quốc Khánh, Vạn Linh và phường Đông Kinh…

Tại vườn mắc ca của gia đình anh Lành Đặng Đông, thôn Tân Tiến, xã Yên Phúc, những quả mắc ca chín đang được gia đình thu hái. Quả sau khi thu hoạch được phân loại, đóng bao, chờ tư thương đến thu mua. Anh Đông cho biết: Gia đình tôi có trên 800 cây mắc ca, trong đó hơn 60% diện tích đã cho thu hoạch. Từ đầu vụ đến nay, gia đình tôi đã thu được khoảng 4 tấn quả tươi, tăng gấp đôi so với năm trước. Tư thương đến thu mua tại vườn với giá 28.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng cho gia đình.

Tương tự gia đình anh Đông, gia đình anh Hoàng Văn Phong, thôn Làng Thượng, xã Vạn Linh cũng đang tích cực thu hái, phân loại mắc ca. Anh Phong cho biết: Gia đình có 630 cây mắc ca, trong đó có hơn 400 cây đã thu hoạch. Hiện nay, gia đình đã thu được hơn 2 tấn quả tươi, tăng gấp 3 lần so với vụ năm 2025. Không chỉ sản lượng tăng, năm nay, doanh nghiệp vẫn đến thu mua với mức giá ổn định 28.000 đồng/kg. Năng suất tăng cao, đầu ra ổn định nên gia đình tôi rất phấn khởi.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 1.300 ha mắc ca, trong đó khoảng 300 ha đã cho thu hoạch, sản lượng trung bình hằng năm đạt khoảng 322 tấn. Năm nay, mắc ca được mùa, sản lượng dự kiến tăng khoảng 30%.

Sản lượng tăng nhưng người trồng mắc ca không lo đầu ra. Ngay từ đầu vụ, các doanh nghiệp, tư thương đã chủ động tìm đến vườn thu mua với mức giá ổn định từ 28.000 - 50.000 đồng/kg (tùy loại, mức độ sơ chế), tạo thuận lợi cho người dân tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Liên MC cho biết: Công ty chuyên thu mua, chế biến mắc ca. Trung bình mỗi năm, công ty thu mua của người dân trên 6 tấn quả mắc ca đã tách vỏ xanh, với giá từ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Năm nay, mắc ca được mùa, sản lượng tăng nên lượng thu mua của công ty cũng tăng theo. Từ đầu vụ đến nay, công ty đã thu mua khoảng 8 tấn quả và dự kiến từ nay đến cuối vụ sản lượng thu mua đạt khoảng 10 đến 12 tấn. Bên cạnh thu mua, để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, công ty cũng phát triển trồng mắc ca. Hiện công ty có hơn 20 ha mắc ca, trong đó 11 ha đã cho thu hoạch, sản lượng trung bình đạt khoảng 40 tấn quả tươi/năm. Năm nay, diện tích mắc ca của công ty dự kiến cho thu khoảng 60 tấn, tăng từ 30% đến 40% so với năm trước.

Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: Mắc ca là một trong những cây trồng có nhiều tiềm năng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo thêm điều kiện để phát triển loại cây trồng này, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Hiện, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp tuyên truyền người dân nắm rõ và tiếp cận các chính sách hỗ trợ; đồng thời chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc, thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng quả mắc ca. Cùng với đó, sở cũng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên kết với người dân trong sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế của cây mắc ca trên địa bàn.

Với những tín hiệu tích cực từ vụ thu hoạch năm nay, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp trong thu mua, chế biến và phát triển vùng nguyên liệu, cây mắc ca đang từng bước khẳng định được tiềm năng và giá trị kinh tế. Đây cũng là động lực để người dân tiếp tục chăm sóc, mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đưa mắc ca trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.