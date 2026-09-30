Cầu mây nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận HCV nội dung đôi nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang thắng 15-8 ở séc đầu và áp đảo 15-4 trong séc hai. Hai VĐV Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối chơi chắc chắn và những pha tấn công có tính toán. Khánh Ly là điểm sáng lớn nhất khi liên tục tạo khác biệt bằng những pha xử lý đa dạng khiến hàng chắn cũng như phòng ngự của Philippines khó bắt bài. Việt Nam liên tục dẫn điểm, duy trì khoảng cách an toàn trong phần lớn séc đầu trước khi thắng 15-8.

Sang séc hai, thế trận nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Khánh Ly tiếp tục tấn công hiệu quả, trong khi Thu Trang đảm nhiệm tốt vai trò bọc lót và phối hợp phòng ngự. Philippines phần nào chịu sức ép tâm lý sau khi bị dẫn điểm, những pha tấn công vì thế thiếu độ khó và không đủ sức gây áp lực trở lại. Hai cầu thủ của chúng ta đã tận dụng tốt lợi thế này để nhanh chóng dẫn 5-1, rồi 8-2 và 11-3.

Ở giai đoạn cuối séc hai, trong khi Philippines gần như không còn phương án tấn công hiệu quả, hai VĐV nước ta tổ chức bám chắn tốt, dẫn 14-4 rồi kết thúc trận đấu bằng một pha phát cầu ăn điểm trực tiếp, thắng 15- =4. HCV này giúp cầu mây nữ Việt Nam trở lại vị trí cao nhất nội dung đôi nữ sau 20 năm, kể từ chức vô địch của Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo tại ASIAD 2006.

Hôm qua, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam, bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, toàn thắng ba trận trước Saudi Arabia, Malaysia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thành tích này đưa Việt Nam lên đầu bảng A và chính thức giành quyền vào bán kết. Đội tuyển nước ta duy trì sự chủ động và ổn định xuyên suốt ba trận đấu và cho thấy khả năng tổ chức thế trận chặt chẽ, phối hợp kỷ luật và xử lý tốt những thời điểm then chốt.

Tại bán kết, Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ hai bảng B. Kết quả này cho thấy việc giữ được nhịp độ và sự tập trung qua ba trận liên tiếp là nền tảng để đội tuyển bước vào giai đoạn có tính cạnh tranh cao hơn. Trước đó, tại ASIAD 19, đội Quốc gia Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam từng vào tới top 4 châu lục.

Trung Quốc tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi giành thêm 11 HCV. Ở sân điền kinh, Trung Quốc giành 3 HCV: Đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ vô địch nội dung 4x100m với thành tích 40 giây 78, đồng thời phá kỷ lục châu Á và kỷ lục ASIAD; Ngô Hồng Kiều giành HCV 800m nữ, còn Trương Gia Lạc vô địch ném búa nữ với thành tích 78,27m, đồng thời thiết lập kỷ lục châu Á. Trung Quốc còn giành 2 HCV xe đạp lòng chảo nội dung đồng đội tốc độ nam và nữ, trong đó đội nữ phá kỷ lục châu Á. Họ còn đoạt HCV ở môn nhảy cầu nội dung 10m cầu cứng nữ và 3m cầu mềm nam, vô địch cử tạ hạng 86kg nữ và trên 86kg nữ cùng HCV ở bắn súng đồng đội nữ bắn đĩa bay và cầu lông đôi nam nữ.

Nhật Bản tiếp tục củng cố ngôi nhì toàn đoàn khi giành thêm bốn HCV trong ngày 29/9. Ở sân điền kinh, Ochiai Akira giành HCV 800m nam với thành tích 1 phút 44 giây 48, đồng thời phá kỷ lục ASIAD. Đây là lần đầu sau 64 năm một VĐV Nhật Bản vô địch nội dung này. Ở nội dung 4x400m nam, đội tiếp sức Nhật Bản cũng về nhất với thời gian 3 phút 00 giây 75, qua đó giành HCV sau 12 năm. Tại môn lướt sóng, họ cũng vô địch cả hai nội dung nam và nữ.

VĐV Ernest John Obiena đã mang về HCV cho Philippines ở nội dung nhảy sào nam với thành tích 5,91m, phá kỷ lục đại hội của chính mình (5,90m) để bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại ASIAD 19. Như vậy, Philippines đã có ba HCV tại đại hội.