Lịch bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay theo giờ Việt Nam

Bốn đội còn lại đều đi tới vòng đấu quyết định với những hành trình khá ấn tượng. Hàn Quốc hướng tới HCV ASIAD thứ tư liên tiếp, Trung Quốc trở lại bán kết sau 28 năm, trong khi Nhật Bản và Uzbekistan vẫn duy trì thành tích toàn thắng từ đầu giải.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 chính thức

Hai trận đều được tổ chức tại Nagai Stadium, Osaka. Trận Hàn Quốc - Trung Quốc bắt đầu lúc 15h00 giờ Nhật Bản, còn Uzbekistan - Nhật Bản diễn ra lúc 19h30 giờ địa phương.

Đội thắng hai trận bán kết sẽ gặp nhau ở chung kết ngày 3/10. Hai đội thua chuyển xuống tranh HCĐ cùng ngày.

13h00: U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc

Trận bán kết đầu tiên mang tới màn đối đầu khá thú vị giữa một Hàn Quốc giàu kinh nghiệm ở sân chơi ASIAD và Trung Quốc đang có giải đấu thành công.

Hàn Quốc đi qua vòng bảng với hai chiến thắng trước Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0, sau đó đánh bại U23 Việt Nam 4-0 ở tứ kết. Đội bóng xứ kim chi chưa đánh rơi điểm nào và đang hướng tới chức vô địch bóng đá nam ASIAD thứ tư liên tiếp.

Hàng công Hàn Quốc đặc biệt đáng chú ý. Ở trận thắng Việt Nam, Lee Young-jun lập cú đúp, trong khi Kim Ji-soo và Kim Myeong-jun ghi hai bàn còn lại. Eom Ji-sung trước đó cũng từng lập hat-trick ở trận ra quân gặp Qatar.

Trung Quốc lại đi tới bán kết bằng một cách khác. Đội đứng đầu bảng B sau chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên rồi hòa Iran và UAE cùng tỷ số 0-0.

Tại tứ kết, Trung Quốc chơi hiệu quả hơn hẳn trên mặt trận tấn công khi đánh bại Thái Lan 3-0. Đó cũng là lần đầu đội bóng nam Trung Quốc lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất ASIAD sau 28 năm.

Trung Quốc là thử thách không đơn giản với Hàn Quốc

Nhìn vào kết quả từ đầu giải, Hàn Quốc có sức tấn công nổi bật hơn, nhưng Trung Quốc lại cho thấy khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế bàn thua.

Sau bốn trận, Trung Quốc mới thủng lưới một lần. Điều đó có thể khiến trận bán kết trở thành cuộc đấu đòi hỏi Hàn Quốc phải kiên nhẫn hơn so với trận thắng Việt Nam ở tứ kết.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Hàn Quốc đã thua Trung Quốc trong hai lần đối đầu gần đây ở cấp độ trẻ: 0-1 tại giải giao hữu Yanqing tháng 3/2025 và 0-2 tại Panda Cup tháng 11/2025. Vì vậy, phía Hàn Quốc cũng công khai nhấn mạnh yêu cầu tránh tâm lý chủ quan trước trận bán kết.

17h30: U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản

Nếu Hàn Quốc - Trung Quốc mang màu sắc của cuộc đấu giữa kinh nghiệm và sự thực dụng, cặp Uzbekistan - Nhật Bản lại hội tụ hai đội có thành tích tốt nhất giải tính tới trước bán kết.

Cả hai đều toàn thắng bốn trận.

Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng 5-1 trước Philippines, 2-0 trước Kuwait và 2-0 trước Việt Nam. Ở tứ kết, họ tiếp tục vượt qua Saudi Arabia 3-0.

Sau bốn trận, Uzbekistan ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua, đồng thời giữ sạch lưới ba trận gần nhất.

Nhật Bản cũng có hành trình gần như hoàn hảo. Đội chủ nhà toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Triều Tiên 1-0 tại tứ kết nhờ bàn thắng của Uche Brian Sewo Nwadike ở phút 39.

Nhật Bản chưa thủng lưới, Uzbekistan chỉ nhận một bàn

Thông số phòng ngự khiến trận bán kết thứ hai đặc biệt đáng chờ đợi.

Nhật Bản chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Uzbekistan cũng chỉ thủng lưới một bàn sau bốn trận.

Hai đội cùng sở hữu khả năng tổ chức khá chặt chẽ nhưng không thiếu sức tấn công. Nhật Bản đã ghi 13 bàn, còn Uzbekistan có 12 bàn trước khi bước vào bán kết.

Vì vậy, khác với nhiều trận đấu có thế trận cởi mở ở vòng bảng, cuộc đối đầu này có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ: khả năng tận dụng cơ hội, bóng cố định hoặc sai sót trong thời điểm hai đội tăng tốc.

Vì sao Nhật Bản - Uzbekistan được chờ đợi?

Uzbekistan là một trong những nền bóng đá trẻ phát triển mạnh tại châu Á trong những năm gần đây, còn Nhật Bản sở hữu hệ thống đào tạo trẻ có chiều sâu và được thi đấu trên sân nhà.

Điểm chung của cả hai là sự ổn định. Không đội nào phải trải qua hiệp phụ hay loạt luân lưu trước bán kết, đồng nghĩa nền tảng thể lực vẫn được bảo toàn tương đối tốt.

Uzbekistan từng giành HCĐ bóng đá nam ở kỳ ASIAD trước và lần này hướng tới bước tiến xa hơn. Nhật Bản thì có lợi thế sân nhà và đang sở hữu hàng phòng ngự chưa bị xuyên thủng.

Kết quả tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Bốn trận tứ kết đều kết thúc trong 90 phút và không cần hiệp phụ.

Điểm đáng chú ý là cả bốn đội vào bán kết đều giữ sạch lưới ở tứ kết.

U23 Việt Nam dừng bước trước Hàn Quốc

U23 Việt Nam khép lại hành trình ASIAD 2026 tại tứ kết sau thất bại 0-4 trước Hàn Quốc.

Việt Nam chỉ để thủng lưới một lần trong hiệp một nhưng Hàn Quốc tăng tốc mạnh ở cuối trận. Lee Young-jun ghi hai bàn, Kim Ji-soo và Kim Myeong-jun lập công để đưa đội bóng xứ kim chi vào bán kết.

Việc vào tứ kết cũng đồng nghĩa U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đặt ra tại giải. Sau đó, đội đã rời Nhật Bản về nước và không còn tham dự giai đoạn cuối của môn bóng đá nam.

Lịch chung kết và tranh HCĐ bóng đá nam ASIAD 2026

Sau hai trận bán kết ngày 30/9, môn bóng đá nam nghỉ hai ngày trước khi bước vào hai trận cuối cùng.

Như vậy, tới tối 30/9, ASIAD 2026 sẽ xác định hai đội tranh HCV bóng đá nam.

Hai cặp bán kết đều có những điểm hấp dẫn riêng. Hàn Quốc phải vượt qua Trung Quốc để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch, còn Nhật Bản và Uzbekistan bước vào một cuộc đối đầu giữa hai đội duy trì thành tích toàn thắng từ đầu giải.